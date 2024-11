Transferts - Real Madrid : Il balance sur l’opération Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé libre en provenance du PSG cet été, Kylian Mbappé est pour l'instant loin de faire l'unanimité avec le Real Madrid. Le recrutement de l'attaquant français fait donc plus que jamais débat, et Emmanuel Petit a clairement annoncé mardi soir qu'il s'agissait d'une erreur de casting et que le Real Madrid aurait dû se focaliser sur un nouveau milieu de terrain.

Après la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a donc pris la direction du Real Madrid lors du dernier mercato estival. Un choix de carrière très attendu pour le capitaine de l'équipe de France, qui était courtisé depuis longtemps par le club merengue. Mais pour l'instant, Mbappé peine à convaincre avec le Real Madrid...

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Mbappé dans le dur

L'ancienne star du PSG enchaine les performances décevantes avec la Casa Blanca, comme en témoigne sa nouvelle sortie très compliquée mardi soir en Ligue des Champions contre le Milan AC (1-3). Le recrutement de Mbappé au Real Madrid commence même à être sérieusement pointé du doigt, et notamment par une ancienne gloire de l'équipe de France : Emmanuel Petit.

« Ce n’était pas la priorité du Real Madrid

Interrogé sur RMC Sport mardi soir, le champion du Monde 98 s'est lâché en expliquant que le Real Madrid n'aurait jamais du foncer sur Mbappé et miser sur une autre priorité pour son mercato : « Mbappé a encore vécu une soirée cauchemardesque, mais pour moi ce n’était pas la priorité du Real Madrid. Tout allait bien devant. C’était au milieu de terrain qu’il fallait reconstruire. Ils auraient dû l’anticiper », lâche Petit.