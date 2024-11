Mbappé : La sanction va bientôt tomber au Real Madrid ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Même s’il réussit à marquer depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé peine à donner totale satisfaction depuis qu’il a rejoint la Casa Blanca. Positionné comme numéro 9, le Français n’y arrive pas et Carlo Ancelotti peine à trouver la bonne solution. Le temps presserait désormais pour Mbappé, qui pourrait rapidement faire un tour sur le banc des remplaçants.

Débarqué au Real Madrid, après 7 saisons passés du côté du PSG, Kylian Mbappé imaginait certainement de meilleurs débuts sous le maillot merengue. En effet, dans le jeu, l’implication du Français laisse à désirer. Positionné comme numéro 9, étant donné que Vinicius Jr est bien installé à gauche, le joueur de Carlo Ancelotti n’a pas le rendement escompté. Mbappé va ainsi vite devoir relever la tête pour inverser la tendance.

Ancelotti va devoir trancher pour Mbappé

Si le Real Madrid ne s’affole pas encore pour Kylian Mbappé, ce dernier pourrait toutefois prochainement faire un tour sur le banc des remplaçants. C’est le scénario évoqué ce mardi par Eric Di Meco au micro de RMC : « La solution à un moment donné, je me demande si Kylian ne passe pas un cran dans l’investissement… Ancelotti on lui a filé un gros problème, il va falloir qu’il le résolve et s’il n’y arrive pas, il va falloir qu'il tranche ».

« Mbappé côté droit, tu as des problèmes défensifs »

« Je pensais qu’Ancelotti trouverait la solution. Et je pense que quand on voit la compo contre le Barça que la solution c’était de mettre les deux devant mais avec un qui va à gauche, un à droite et Bellingham dans cette position de faux 9, ça convenait à tout le monde. Sauf que, avec l’absence de Carvajal, Mbappé côté droit, tu as des problèmes défensifs parce que comme il défend pas et comme c’est Vazquez qui joue dans le couloir, c’est un peu tendre », a également confié Di Meco.