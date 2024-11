Le Real Madrid lui ouvre la porte, Ancelotti refuse d’aller à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mécontent du résultat du Ballon d’Or 2024, remporté par Rodri alors que Vinicius Jr apparaissait pourtant comme le grand favori, le Real Madrid a décidé de boycotter la cérémonie qui a eu lieu la semaine dernière au théâtre du Châtelet à Paris. Toutefois, Carlo Ancelotti aurait pu s’y rendre s’il l’avait souhaité.

Vinicius Jr s’y voyait déjà. A 24 ans, le Brésilien pensait profiter de sa bonne saison avec le Real Madrid afin de remporter le Ballon d’Or pour la première fois de sa carrière, mais il faudra encore patienter puisque c’est Rodri, fort de ses prestations avec Manchester City et l’Espagne à l’Euro, qui a décroché le Graal. Une énorme déception pour Vinicius Jr, soutenu par le Real Madrid.

Le Real Madrid au cœur d’un scandale ? Il balance tout ! https://t.co/ztEYPwEqP7 pic.twitter.com/yMGJywTnjR — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le boycott suivi par Ancelotti

Ainsi, le club espagnol a décidé d’annuler à la dernière minute son déplacement à Paris où avait lieu la 68e cérémonie du Ballon d’Or. Mais selon OK Diario, Carlo Ancelotti aurait pu s’y rendre. Le Real Madrid aurait effectivement laissé le choix à son entraîneur pour aller chercher le trophée Cruyff, récompensant le meilleur technicien de l'année. L’ancien du Milan AC et du PSG s’est toutefois rangé derrière la position du club, précisant que si l'un de ses sept joueurs n'était pas couronné, il n'assisterait pas non plus à l'événement.

L’entraîneur du Real Madrid veut tourner la page

Désormais, Carlo Ancelotti souhaite tourner la page alors que le sujet faisait grand bruit en Espagne, jusqu’aux inondations meurtrières dans le sud du pays. « La semaine a été difficile, car l'atmosphère n'est pas habituelle. Mais pas à cause de ce qui s'est passé avec le Ballon d'Or, a indiqué l’entraîneur du Real Madrid lundi à la veille de la réception de l’AC Milan. C'est arrivé et c'est tout. Félicitations aux vainqueurs. La tristesse n'est pas ici, mais à cause de ce qui se passe ici en Espagne ».