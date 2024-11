Mbappé - Vinicius : Benzema annonce un «problème», panique au Real Madrid ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé déçoit depuis ses débuts avec la Casa Blanca. Aligné au poste d'avant-centre pendant que Vinicius Junior brille dans le couloir gauche, l'ancien attaquant du PSG semble dans une impasse. Interrogé sur cette situation, Karim Benzema reconnaît que c'est un problème pour le Real Madrid.

Très attendue, la signature de Kylian Mbappé peine à convaincre du côté du Real Madrid. Il faut dire que Carlo Ancelotti a décidé de l'aligner au poste d'avant-centre compte tenu du fait que Vinicius Junior soit totalement intouchable dans le couloir gauche. Karim Benzema reconnaît d'ailleurs que cela pose un problème pour le Real Madrid, qui va rapidement devoir trouver une solution.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«Il y a donc un problème»

« Pour moi, le problème est qu'il n'est pas un avant-centre. Mbappé ne l'est pas. Chaque fois qu'il joue avec l'équipe nationale en tant que '9′, il n'est pas bon. Ce n'est pas son poste. Mais le problème, c'est qu'à gauche, il y a un gars qui est comme lui. Au même niveau, Vinicius. Il y a donc un problème... Je pense que Vinicius ne peut pas être joué en tant que '9′ ou à droite. Parce que dans chaque match, il fait la différence à gauche. Ancelotti sait beaucoup de choses et nous verrons comment il s'y prend..... Solution ? Mbappé n'est pas un pur '9′. Je comprends les gens, ils lui demandent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pression, ce n'est pas le PSG », assure-t-il dans une interview accordée au Chiringuito, avant de poursuivre.

«Il faut que Mbappé se mette dans la tête qu'il est désormais un '9′ et qu'il oublie la gauche»

« Kylian, tu ne dois pas baisser les bras. Parce que je ne pense pas que Vinicius va bouger. C'est le meilleur au monde en ce moment. Et le gamin ne peut pas être déplacé. Il faut que Mbappé se mette dans la tête qu'il est désormais un '9′ et qu'il oublie la gauche. Qu'il évolue avec Vinicius, en alternance. Il a toujours été très bon quand il était à gauche mais maintenant il faut être très bon ailleurs sur le terrain. La pression est très difficile à supporter. C'est différent pour moi, j'avais 21 ans. Il sait qu'il y a beaucoup de pression à Madrid. Avec deux ou trois matches, si vous ne marquez pas de but, ils vont vous tuer. Vous pouvez gagner le Ballon d'Or ou tout ce que vous voulez, si vous ne marquez pas en trois matches, encore une fois... », ajoute Karim Benzema.