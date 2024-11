Real Madrid : Mbappé va perdre sa place, Riolo dévoile son remplaçant !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid n’a pour le moment pas encore vu le Kylian Mbappé décisif qui a fait le bonheur du PSG et de l’équipe de France pendant des années. En manque de réalisme et visiblement de repères au poste d’avant-centre, la nouvelle star madrilène devrait seulement jouer à gauche ou sur le banc d’après Daniel Riolo qui assure que son remplaçant poste pour poste n’est autre que Rodrygo Goes.

Les jours ne sont pas rose pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Depuis le Celta Vigo le 19 octobre dernier, la recrue phare du club merengue n’a plus inscrit le moindre but et reste sur une disette de trois matchs. Dans les grands rendez-vous qu’ont été le Borussia Dortmund (5-2), le FC Barcelone (0-4) et l’AC Milan (1-3), Mbappé est resté muet à la pointe de l’attaque dans une position qui n’est pas la sienne comme Karim Benzema l’assurait en interview pour El Chiringuito cette semaine.

«Mbappé, soit c’est à gauche, soit c’est sur le banc»

Un constat clair de la part de l’ex-attaquant du Real Madrid que Daniel Riolo ne cesse de faire depuis des mois. Pendant l’After Foot mardi soir, l’éditorialiste de RMC a fait une annonce cash sur le feuilleton Mbappé au Real Madrid qui pourrait se finir par une place de remplaçant. « Tu joues sans avant-centre parce que - c’était le cas l’année dernière, c’est le cas en équipe de France et ce sera le cas au Real, je me tue à le dire depuis des mois, Mbappé n’est pas et ne sera jamais un numéro 9. Exactement comme tous les autres sont prisonniers de ce truc-là, Ancelotti est dans la même prison. Je vais redire une phrase que j’ai répétée 150 fois: Mbappé, soit c’est à gauche, soit c’est sur le banc. Et à gauche, il y a mieux que lui en ce moment puisque Vinicius a le privilège de l’antériorité et des performances, donc ça va aller sur le banc parce que ça ne peut pas être autrement ».

«Ce n’est pas un 9, il y en a un sur le banc et il va falloir le faire jouer»

Le Real Madrid a brillé la saison dernière en attaque avec Vinicius Jr et Rodrygo Goes. Selon Daniel Riolo, le Brésilien devrait bientôt avoir sa chance compte tenu du fait que c’est un véritable numéro 9 de son point de vue, contrairement à Mbappé. « Ce n’est pas un 9, il y en a un sur le banc (Rodrygo, NDLR) et il va falloir le faire jouer. Est-ce qu’Ancelotti peut assumer une telle décision? Le Real est un grand club et capable d’assumer une telle décision mais ils ne peuvent pas continuer comme ça, ça crève les yeux ».