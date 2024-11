Mbappé : La presse espagnole confirme le malaise au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Le rêve est devenu réalité pour le capitaine de l’équipe de France, lui qui a toujours voulu jouer pour la Casa Blanca. Désormais à Madrid, Mbappé connait toutefois des débuts difficiles. Le positionnement du Français comme numéro 9 commencerait à être problématique.

Avec Vinicius Jr intouchable comme ailier gauche au Real Madrid, Kylian Mbappé évolue donc comme numéro 9 depuis le début de la saison. Un poste que le Français n’apprécie pas particulièrement comme il avait déjà pu le faire savoir au PSG. Mais Mbappé est donc aligné en pointe par Carlo Ancelotti et ça commencerait à le titiller.

Un problème comme 9

C’est ce qu’a révélé Eduardo Inda sur le plateau d’El Chiringuito. A propos de Kylian Mbappé, le journaliste espagnol a assuré : « Kylian Mbappé commence à être déstabilisé, je ne sais pas s'il faut aller plus loin et dire agacé, par son positionnement sur le terrain. C'est déjà arrivé à Paris quand il a passé une partie de la saison en '9' et en Espagne on disait qu'il était à l'aise dans cette position, mais il ne l'est pas parce qu'il a moins de courses ».

« Il est contrarié de jouer en tant que 9 »

« Cela commence à devenir un problème tactique pour l'entraîneur à cause de l'inconfort du joueur. Il est contrarié de jouer en tant que 9. Il commence à s’agacer », a-t-il poursuivi sur Kylian Mbappé.