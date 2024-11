Mercato : Énorme coup de tonnerre pour Neymar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après plus d’un an de blessure suite à une rupture des ligaments croisés, Neymar est revenu sur les terrains. Malheureusement, la vedette brésilienne s’est de nouveau blessée, et va manquer les trois prochaines semaines de compétition. Agacée, la direction d’Al-Hilal envisagerait même de se séparer du talentueux numéro 10. Explication.

Quasiment un an et demi après son départ du PSG, le calvaire se poursuit pour Neymar. Victime d’une grosse rupture des ligaments du genou gauche en octobre 2023, le Brésilien a célébré son retour sur les pelouses récemment. Entré en jeu face au club iranien d’Esteghlal ce lundi, le numéro 10 a subi une nouvelle blessure.

Nouveau coup dur pour Neymar

Se tenant au niveau de la cuisse droite, Neymar a été contraint à un remplacement. Remplacé à la 87ème minute, le joueur de 32 ans enchaîne donc avec un nouveau pépin physique. Le cauchemar continue pour l’ancienne star du PSG, qui n’a finalement disputé que sept matchs avec Al-Hilal, pour un bilan statistique d’un but et de deux passes décisives. Bien trop peu pour Neymar, recruté contre 90M€ à l’été 2023.

Al-Hilal va résilier son contrat ?

Le Brésilien, qui perçoit un salaire de 160M€ par an, commencerait à agacer la direction du club saoudien. Selon les dernières informations divulguées par UOL Esporte, Al-Hilal envisagerait même de résilier le contrat de Neymar en janvier prochain ! Cela dépendra de l’évolution de la situation du Brésilien, qui sera absent lors des trois prochaines semaines.