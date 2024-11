Mercato - PSG : La presse italienne confirme un transfert cet hiver !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée au PSG, Randal Kolo Muani n’aura jamais réussi à véritablement s’imposer à la pointe de l’attaque parisienne. Le numéro 23 pourrait clairement quitter le club francilien prochainement. Et en Italie, la Juventus serait potentiellement intéressée par le buteur français, qui a des touches en Premier League également.

Cela ne fait désormais plus aucun doute, Luis Enrique ne compte plus sur Randal Kolo Muani au PSG. Au cours des deux derniers matchs de championnat face à l’OM et à RC Lens, l’attaquant de 25 ans n’a pas du tout été utilisé par le coach espagnol. Entré pour dix minutes de jeu en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven, Kolo Muani ne devrait pas faire de vieux os à Paris.

Kolo Muani vers un départ cet hiver ?

Ce mercredi, l’Equipe révèle qu’au cours de ce mercato hivernal, le PSG pourrait chercher à se débarrasser de Randal Kolo Muani. Du moins, un prêt serait envisagé en interne, alors que le joueur est encore valorisé entre 40M€ et 50M€. Quoi qu’il en soit, l’ancien de l’Eintracht Francfort ne manque pas de prétendants.

La Juventus pourrait agir avec le Français

En effet, à en croire les dernières révélations de Tuttosport, la Juventus, qui cherche une alternative à Dusan Vlahovic en pointe, songerait à faire venir Randal Kolo Muani. Mais le dossier ne sera pas simple pour la Vieille Dame, alors que plusieurs clubs de Premier League sont également intéressés par l’avant-centre du PSG.