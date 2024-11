Le PSG veut renouer avec une vieille tradition !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis février dernier, le PSG a ouvertement affirmé qu’il souhaitait bouger du Parc des Princes. Un projet de construction de nouveau stade est évoqué en interne. Et alors que plusieurs destinations sont possibles, les dirigeants parisiens aimeraient rester dans les traditions historiques des Rouge et Bleu, en se focalisant sur l’Ouest Parisien. Explication.

En février dernier, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi lâchait une bombe concernant le Parc des Princes. « C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc des Princes. C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc ». Après des années de négociations, les dirigeants qatariens du club parisien et la mairie de Paris n’auront jamais réussi à se mettre d’accord autour du rachat du Parc des Princes.

Le PSG songe à Poissy pour son nouveau stade

De ce fait, le PSG souhaite construire un nouveau stade. Depuis plusieurs mois, certains sites ont déjà retenu l’attention des dirigeants, comme à Montigny-Le-Bretonneux, Saint-Quentin-en-Yvelines, ou encore comme l’Hippodrome de Saint-Cloud. Ce mercredi, l’Equipe révèle que désormais, le PSG envisage l’idée de construire à Poissy, où se situe déjà le Campus PSG, inauguré à l’été 2023. Un terrain de 50 hectares serait potentiellement disponible.

Le PSG met le cap à l’ouest

Quoi qu’il en soit, le PSG souhaite rester dans ses traditions. D’après le quotidien sportif, le club parisien envisage seulement de s’installer dans l’Ouest parisien, où Paris a forgé son histoire du côté de Saint-Germain-en-Laye, puis au Parc des Princes.