Griezmann : Un coup de gueule dans le vestiaire à l’origine de son départ ?

Antoine Griezmann a créé la surprise en annonçant sa retraite internationale le 30 septembre dernier. Une nouvelle qui a pris de court les joueurs de l’équipe de France et soulevé de nombreuses interrogations au sein du groupe, notamment en raison de récentes tensions internes et de sa relation avec Didier Deschamps.

L’équipe de France a perdu deux de ses cadres après l’Euro 2024. Comme attendu, Olivier Giroud a pris sa retraite internationale, lui qui a pris la direction des États-Unis après la fin de son engagement avec l’AC Milan, mais la vraie surprise est venue d’Antoine Griezmann, annonçant à la surprise générale son départ de l’équipe de France le lundi 30 septembre, peu après le premier rassemblement des Bleus post-Euro. Un véritable coup de tonnerre pour les supporters mais également les autres joueurs tricolores.

La décision soudaine de Griezmann a fait réagir

D’après les informations de L’Équipe, la décision d’Antoine Griezmann a fait parler au sein de la sélection, bien plus que l’absence de Kylian Mbappé pour ce dernier rassemblement de l’année 2024. Des joueurs se seraient interrogés sur les motifs de cette décision soudaine, et notamment le possible lien avec les reproches effectués par Mike Maignan dans le vestiaire après la défaite contre l’Italie (1-3) en septembre à l’encontre de certains coéquipiers, des propos visant notamment Mbappé et Griezmann sans les nommer. Par ailleurs, l’isolement du joueur de l’Atlético de Madrid et sa relation distendue avec Didier Deschamps n’avaient échappé à personne.

« Ce n’est pas sur un coup de tête »

Interrogé par Canal+ après la victoire de l’Atlético de Madrid sur la pelouse du PSG (2-1), Antoine Griezmann avait confirmé que son choix était définitif : « Je suis très fier et très surpris de tous les jolis messages que j’ai reçus de supporters ou de gens du milieu du foot. Ça m’a touché. Je suis content d’avoir laissé cette belle trace. Oui, c’est complètement fini. Ce n’est pas sur un coup de tête et c’est mûrement réfléchi ».