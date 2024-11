Riolo tacle une légende de l’équipe de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désigné capitaine à la place de Kylian Mbappé, pas convoqué par Didier Deschamps pour ce dernier rassemblement de la phase de poules de Ligue des nations, N'Golo Kanté portera ce fameux brassard. Le milieu défensif de 33 ans, pensionnaire d'Al-Ittihad en Arabie saoudite depuis 2023, ne fait pourtant pas l'unanimité auprès de tous puisque Daniel Riolo n'est pas convaincu par ce choix.

L'Equipe de France abordera son 5ème match de Ligue des nations ce jeudi face à Israël avec N'Golo Kanté dans la peau du nouveau capitaine de l'effectif. Le joueur de 33 ans est désormais l'un des grands vétérans de cette équipe et il a refait surface juste avant l'Euro après deux ans loin de la sélection. Ce choix de Didier Deschamps intrigue Daniel Riolo qui ne comprend pas pourquoi c'est lui qui portera le brassard.

« Il n’est plus au top niveau »

Parti pour l'Arabie saoudite après son départ de Chelsea, N'Golo Kanté ne joue plus sous le feu des projecteurs en club. Pourtant Didier Deschamps a fait appel à lui en vue de l'Euro, où ses performances ont été saluées. Mais depuis, ce n'est pas suffisant. « Kanté capitaine. Je suis désolé, les dernières sorties de Kanté, on a bien vu qu’on n’était plus en présence d’un joueur de top niveau. Même s’il a toujours énormément de très bonne volonté et que c’est un joueur qu’on aime. Mais il n’est plus au top niveau. Je ne sais pas ce qu’il peut faire en équipe de France et qui plus est capitaine » alerte Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC mercredi.

Deschamps a pris la mauvaise décision ?

Obligé de désigner un autre capitaine comme il n'a pas convoqué Kylian Mbappé, Didier Deschamps a opté pour un joueur d'expérience. « Il a décidé de quitter le grand football professionnel. Ça veut dire que tu n’as personne en qui avoir confiance pour être obligé de le reprendre alors qu’il a quitté l’Europe et en plus tu lui donnes le brassard. Je n’ai rien contre lui, je trouve que ça traduit une forme de manque de décision ou pire un manque de réservoir » poursuit l'éditorialiste.