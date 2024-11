Absence de Mbappé : Deschamps s’est «trompé», une sanction est réclamée !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est encore une fois absent du château de Clairefontaine après avoir fait l’impasse sur le rassemblement de l’équipe de France en octobre. Le capitaine des Bleus a été mis de côté par Didier Deschamps pour cette trêve internationale. Une punition qui n’est pas la bonne si l’on en croit le jugement du journaliste Florent Gautreau.

Didier Deschamps a tranché. Alors que le capitaine de l’équipe de France était aux abonnés absents pendant la trêve internationale d’octobre pour cause d’une diminution physique à la cuisse pour laquelle le sélectionneur des Bleus n’avait pas voulu prendre de risques en le convoquant, le champion du monde 98 a cette fois-ci décidé de ne pas faire appel à Mbappé comme il l’a confié en conférence de presse la semaine dernière.

Deschamps ne convoque pas Mbappé, Riolo annonce une sanction

Sur les ondes de RMC, l’éditorialiste Daniel Riolo n’y est pas allé par quatre chemins à la suite de l’annonce de la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps en marge des deux rencontres de l’équipe de France en Ligue des nations les 14 et 17 novembre prochain face à Israël et l’Italie. Riolo évoquait une sanction pure et dure de la part de Deschamps. Cependant, il ne s’agit pas de la bonne punition.

«Il aurait dû le sélectionner et lui retirer le brassard»

C’est en effet le sentiment de Florent Gautreau. Le journaliste s’est confié à ce sujet sur les ondes de RMC ces dernières heures et aurait pris le problème autrement à la place du sélectionneur Didier Deschamps concernant Kylian Mbappé. « Mbappé a commis une faute envers l’équipe de France, mais Deschamps s’est trompé dans sa sanction. Il aurait dû le sélectionner et lui retirer le brassard ». Le statut de Kylian Mbappé aurait été révoqué par Florent Gautreau. Une chose est certaine, le feuilleton Mbappé va continuer d’animer l’actualité de l’équipe de France.