Kylian Mbappé : Fin de la polémique avec cette annonce ?

Capitaine de l’équipe de France depuis mars 2023 dans la foulée de la retraite internationale d’Hugo Lloris, Kylian Mbappé semble être actuellement en phase de saturation. La volonté bleue ne l’habiterait plus pour le moment d’après le journaliste Romain Molina. Ce ne serait que des sottises selon le président de la Fédération française de football Philippe Diallo.

Entre l’équipe de France et Kylian Mbappé, quelque chose se serait cassé. C’est en effet ce que Romain Molina a avancé en fin de semaine dernière dans la foulée de l’annonce de la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour les rencontres de Ligue des nations face à Israël et l’Italie les 14 et 17 novembre prochain. Le sélectionneur des Bleus a lui-même décidé de ne pas compter sur son capitaine lorsque son absence en octobre dernier était dû à une gêne physique à la cuisse.

Mbappé en a marre de l’équipe de France et vice-versa ?

Le journaliste Romain Molina a lâché une bombe vendredi dernier sur sa chaîne YouTube en révélant que Kylian Mbappé ne voulait plus venir en équipe de France ces dernières semaines et ne cultiverait pas le désir de remédier à cette situation pour le moment à l’avenir. D’ailleurs, la philosophie de jeu de Didier Deschamps tourne autour de Mbappé et cela agacerait certains membres du vestiaire des Bleus qui qualifieraient de temps en temps Kylian Mbappé de « princesse » de par son comportement et les passe-droits dont il bénéficie en sélection. Un climat relativement pesant entoure donc la bande de Deschamps.

«J’ai toujours vu chez Kylian un amoureux de l’équipe de France»

Cependant, Romain Molina ne serait pas dans le vrai concernant l’hypothétique cassure qu’il affirme entre Kylian Mbappé et la sélection tricolore. C’est du moins le message que Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a prôné à l’occasion d’un entretien pour Le Parisien. « Je veux tout de suite casser cette idée : à chaque fois que j’ai conversé avec lui, j’ai toujours vu chez Kylian un amoureux de l’équipe de France, respectueux du maillot qu’il porte. Je n’ai aucun doute sur son implication pleine et entière, ni sur son comportement en tant que capitaine et vis-à-vis du groupe. Cela peut arriver d’avoir un coup de moins bien, et le seul souhait que je formule, c’est qu’il revienne le plus vite possible à sa place, à la tête de l’équipe de France ».