Kylian Mbappé : Par qui Deschamps doit-il le remplacer ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour la deuxième fois consécutive, Kylian Mbappé est absence du rassemblement de l’équipe de France. C’est donc sans son capitaine que les Bleus vont évoluer sans contre Israël et l’Italie. Aurélien Tchouaméni étant également absent de la liste de Didier Deschamps, un nouveau capitaine va devoir être désigné pour les prochains matchs. Qui doit alors récupérer le brassard chez les Bleus ?

Alors que l’équipe de France s’apprête à affronter Israël et l'Italie, Didier Deschamps va devoir faire une nouvelle fois sans Kylian Mbappé. Déjà absent lors du précédent rassemblement des Bleus afin de le laisser au repos, le joueur du Real Madrid n’a cette fois tout simplement pas été appelé par le sélectionneur, alors qu’il est pourtant apte à 100% physiquement. Une absence de Mbappé qui a bien évidemment fait énormément réagir, mais de celle-ci résulte certaines interrogations. L’une d’entre elles concerne l’identité du joueur de l’équipe de France qui va récupérer le brassard de capitaine.

Kylian Mbappé n’est «plus un joueur de foot», terrible annonce ! https://t.co/0PRchsxaf7 pic.twitter.com/9b5CgK5QZf — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

Qui pour succéder à Mbappé comme capitaine ?

Lors du précédent rassemblement, en l’absence de Kylian Mbappé, c’est Aurélien Tchouaméni qui avait été désigné capitaine de l’équipe de France. Le fait est que le milieu de terrain du Real Madrid est indisponible actuellement et il faut donc trouver un nouveau capitaine. Parmi les joueurs appelés par Didier Deschamps, certains candidats se détachent pour cette responsabilité. On retrouve ainsi Mike Maignan, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, N’Golo Kanté ou encore Adrien Rabiot.

Rabiot, candidat idéal ?

Adrien Rabiot pourrait notamment être l’heureux élu. Pour 1899 L’Hebdo, un proche de Didier Deschamps a confirmé que le joueur de l’OM a l’étoffe pour être le capitaine, lui qui aurait déjà pu prétendre au brassard au dernier rassemblement s’il avait été là : « Ce n’est pas un falabrac (rires) qui part dans tous les sens, il ne s’exprime pas du matin au soir, ce n’est pas un leader guelard mais il aurait fait partie des possibilités s’il avait été là. Son passage à Turin lui a permis de vivre à l’étranger, de s’exprimer dans un club où il y a de la concurrence. Il a mûri, il est encore plus capable de marquer et faire marquer, il a eu l’opportunité de porter le brassard. Quand on est capitaine de la Juve, ce n’est pas rien ! ».

Alors, qui doit remplacer Kylian Mbappé en tant que capitaine de l’équipe de France ?