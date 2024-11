Deschamps - Mbappé : Un clash à l’origine de son absence ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'absence de Kylian Mbappé lors de ce rassemblement de novembre continue de faire parler. Il faut dire que le flou existe autour de cette absence et Didier Deschamps ne s'est pas montré très bavard en abordant le sujet en conférence de presse. Une chose est sûre, le joueur du Real Madrid n'était pas très motivé à l'idée de rejoindre le groupe tricolore. A cause d'un différend avec son sélectionneur ?

Comme en octobre, Kylian Mbappé ne fera pas partie du groupe France. La décision a été prise par Didier Deschamps après avoir échangé avec le joueur. « J'ai discuté avec lui et j'ai pris cette décision pour ce rassemblement-là parce que je pense que c'est mieux comme ça. (...) Kylian voulait venir. (...) Ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui entrent en compte » avait confié le sélectionneur de l’équipe de France.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le clan Mbappé répond à Deschamps

Difficile d’en savoir plus sur l'absentéisme de Mbappé. Mais selon les informations de L’Equipe, son entourage dément les dires de Deschamps. « C’est une version erronée ou incomplète de la vérité. C’est beaucoup plus complexe que ça. Faire croire que c’est une décision du sélectionneur est faux. Mais le plus important, c’est d’abord que Kylian puisse retrouver le bonheur de jouer au football. Le reste viendra ensuite » a confié une source.

Un clash entre les deux hommes ?

Le fait que les deux parties évoquent deux scénarios différents illustre un certain malaise. Et RMC Sport nourrit cette hypothèse en évoquant un possible désaccord entre Deschamps et Mbappé. Le média n’en sait pas plus, mais le différend semble bien profond.