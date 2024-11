Enquête pour viol : L’annonce pleine de mystère sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse suédoise est formelle. Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour des faits de viol et agression sexuelle en Suède. Pour l'heure, la discrétion est le maître-mot de Marina Chirakova, la procureure en charge de ce dossier. Selon une avocate, il est possible que le grand public n'en sache pas plus sur cette affaire, notamment en cas d'abandon des charges.

Ces derniers temps, la presse s’est attardée sur la situation sportive de Kylian Mbappé, évoquant rarement les accusations de viol et d’agression sexuelle dont il ferait l’objet selon les informations de la presse suédoise. En réalité, il n’y a eu que très peu de fuites sur cette affaire, dont les faits ont été révélés dans les médias. La procureure souhaite que la presse en sache le moins pour mener au mieux ses investigations.

La surprise est totale dans cette affaire

Ce silence peut déranger certains au vu de la notoriété de la personne accusée. Mais selon Me Pernilla Dahlrot Cabouillet, la procédure suit son cours. « Je peux comprendre que ça vous surprenne. Mais il y a quand même eu une première fuite vu que le nom de Mbappé est sorti dans les médias. Ça peut venir de la police, de la victime présumée et des gens de son entourage, on ne sait pas. Mais c’est vrai que depuis, le dossier est gardé secret » a confié l’avocate au barreau de Paris et de Suède.

« L'enquête doit rester confidentielle »

Selon elle, il est possible que le grand public ne sache jamais si Mbappé a réelement été visé par cette enquête. Pour l’heure, la procureure n’a jamais cité le nom du joueur. « Selon la loi suédoise, l’enquête doit rester confidentielle jusqu’au moment où le procureur décide soit de poursuivre plus en avant les investigations, soit de refermer le dossier. Dans le premier cas de figure, elle se doit d’être relativement convaincue de pouvoir obtenir une condamnation. A priori, elle n’a pas encore tranché. On peut même ne jamais savoir si c’était bien Kylian Mbappé qui était accusé, dans le cas de figure où la procureure jugerait qu’il n’y avait pas assez d’éléments à charge et qu’elle décidait de classer ce dossier » a-t-elle lâché à 20 Minutes.