Accusations de viol : Le clan Mbappé contre-attaque !

Suite aux accusations de viol et d'agression sexuelle en Suède visant Kylian Mbappé, son entourage adopte une stratégie discrète pour gérer la crise. En coulisses, de nombreux échanges et consultations avec des spécialistes ont eu lieu, visant à protéger l'image de l'attaquant du Real Madrid et à éloigner la polémique comme le dévoile L'Equipe dans ses colonnes du jour.

Absent de la dernière trêve internationale avec l’équipe de France, Kylian Mbappé avait profité de sa période de repos accordée par le Real Madrid afin de se rendre à Stockholm, une escapade polémique qui a pris une autre tournure après les révélations de la presse locale, affirmant que l’ex-star du Paris Saint-Germain faisait l’objet d'une enquête de la police suédoise pour viol et agression sexuelle, un incident qui serait survenu le 10 octobre dans un hôtel de Stockholm.

La défense de Kylian Mbappé

Rapidement, le clan Mbappé avait riposté par le biais de l’avocate pénaliste Marie-Alix Canu-Bernard, en charge de défendre l’attaquant du Real Madrid. « Il n’est jamais amené à se retrouver dans une situation où il y aurait pour lui une prise de risque. De ce fait, cela exclut totalement le fait qu’il y ait pu avoir des agissements répréhensibles de sa part. Je peux vous le dire, c’est une certitude absolue », assurait-elle dans le journal de 20H de TF1. Depuis, le clan Mbappé se montre plus discret.

Les agissements discrets du clan Mbappé

Mais cela ne signifie pas que le calme règne en privé comme le révèle L’Équipe. De nombreux échanges au sein de son entourage ont eu lieu ces dernières semaines pour déterminer la meilleure manière de gérer l’affaire. Une prise de contact avec des spécialistes de ce type de dossiers et une contre-enquête sur les participants de ladite soirée ont notamment été effectuées par le clan Mbappé, désireux d’éloigner le principal intéressé de la polémique.