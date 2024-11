Deschamps «se débarrasse du problème» Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’on l’imaginait de retour pour affronter Israël et l’Italie dans cette dernière trêve internationale de l’année 2024, Kylian Mbappé sera de nouveau absent, une décision qu’a eu du mal à expliquer Didier Deschamps à l’annonce de sa liste. Invité d’une émission espagnole, le journaliste Antoine Simonneau a tenté de justifier le choix du sélectionneur.

C’est sans Kylian Mbappé que l’équipe de France défiera Israël (le 14 novembre) et l'Italie (le 17 à Milan) pour ses derniers matches de l’année 2024 en Ligue des Nations. Jeudi, Didier Deschamps n’a pas cité le nom de l’attaquant au moment de révéler sa liste, sans donner d’explications précises. « J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter, a indiqué le sélectionneur des Bleus. Ce que je peux vous dire, deux choses: Kylian voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment la présomption d’innocence existe ».

« Je pense que Deschamps préfère se débarrasser directement du problème »

Une telle absence sans justification précise fait évidemment parler, alors que Kylian Mbappé avait déjà manqué le dernier rassemblement des Bleus. Aux yeux d’Antoine Simonneau, correspondant de L'Equipe à Madrid, Didier Deschamps s’est avant tout évité un « problème » en se passant des services de son capitaine. « Je pense que la première chose, c'est qu'il ne veut pas avoir un joueur qui va accaparer le devant de la scène et au final perturber le groupe. Le retour de Kylian aurait soulevé beaucoup de questions, parce qu'il n'est pas venu la dernière fois en disant qu'il était blessé et finalement il ne l'était pas, parce qu'il a joué deux matches avec Madrid, même s'il n'était pas à 100%. C'est pourquoi je pense que Deschamps préfère se débarrasser directement du problème. C'est un problème qui va revenir. Quand Kylian reviendra, on va lui demander », confie le journaliste, interrogé par la Cadena SER.

« Une façon de le protéger en ne le convoquant pas »

Antoine Simonneau estime également que cette absence est un moyen de protéger Kylian Mbappé, dont l’image s’est fortement détériorée ces derniers mois. « Le fait que votre capitaine ne soit pas là sur deux rassemblements, ça génère beaucoup de colère, beaucoup de dégoût. Je pense aussi que c'est un peu pour le protéger de tout ça, parce que s'il est appelé, il faut sortir, en général le capitaine parle à la presse, donc c'est pour le protéger sur le plan médiatique et aussi sur le plan sportif, poursuit le journaliste. Deschamps sait à quel point Mbappé est important pour gagner des titres. Sur le plan humain, il a beaucoup de respect pour lui, il l'estime beaucoup. Je pense que c'est une façon de le protéger en ne le convoquant pas. »