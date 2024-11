Après Mbappé, nouveau coup dur pour Deschamps ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé sera le grand absent du dernier rassemblement de l’année en équipe de France, Wesley Fofana pourrait lui aussi manquer les deux prochains matches des Bleus en raison d'une inflammation au tendon du genou. Chelsea souhaite préserver son défenseur pour éviter une blessure plus grave.

Jeudi, alors que son retour était attendu après son forfait du mois d’octobre, Kylian Mbappé fut le grand absent de la liste de Didier Deschamps pour affronter Israël (le 14 novembre) et l'Italie (le 17 à Milan). « J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter, a répondu Didier Deschamps en conférence de presse. Ce que je peux vous dire, deux choses: Kylian voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment la présomption d’innocence existe. C'est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent ».

Wesley Fofana lui aussi absent ?

Et après Kylian Mbappé, un autre joueur pourrait manquer le dernier rassemblement tricolore de cette année 2024. Selon RMC, Wesley Fofana pourrait être forfait en raison d’une inflammation au niveau du tendon du genou contractée entre le 27 octobre dernier contre Newcastle.

Chelsea souhaite le conserver

Si Wesley Fofana a continué de jouer, notamment ce week-end contre Arsenal (1-1), Chelsea souhaiterait conserver son défenseur pour éviter une blessure plus lourde. Des examens sont prévus ce lundi en vue d’un possible forfait.