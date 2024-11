Kylian Mbappé : Une discussion cash révélée en équipe de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de joueurs retenus pour le dernier rassemblement de l'Equipe de France cette année. Pour conclure cette phrase de poules de Ligue des nations contre Israël et l'Italie, le sélectionneur n'a pas convoqué Kylian Mbappé. Ses coéquipiers ont déjà dû faire sans lui lors du précédent rassemblement et forcément, l'attention portée sur l'équipe n'est pas du tout la même quand il est là et quand il n'est pas là.

Pas convoqué par Didier Deschamps, peut-être en punition après les récents événements le concernant, Kylian Mbappé ratera une nouvelle fois deux matches de l'Equipe de France. Le capitaine des Bleus est en difficulté mentalement en ce moment puisqu'il doit gérer ses performances pas souvent exceptionnelles sur le terrain et ses polémiques. Ibrahima Konaté reconnaît que l'attaquant français a énormément de sollicitations.

Mbappé : La blague du Real Madrid sur son prochain entraîneur ! https://t.co/TNrXnunmRx pic.twitter.com/W2ziulQATN — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Ta vie, je ne la veux pas »

Ibrahima Konaté fait bien partie des joueurs sélectionnés pour le prochain rassemblement de l'Equipe de France. Interrogé dans le Canal Football Club sur Kylian Mbappé, le défenseur central de Liverpool a partagé une anecdote étonnante. « Si on ressent l'effervescence autour de Mbappé quand il est dans le groupe ? Est-ce qu'il y a une équipe de France avec et sans Mbappé au niveau de l'environnement ? C'est clair que lorsqu'il est avec nous, les journalistes, tout le monde, est autour de lui, et Mbappé aujourd'hui, la place qu'il a dans son monde, elle est exceptionnelle, et moi je lui dis souvent : "Franchement, ton niveau de foot, j'avoue je le veux bien, mais ta vie, je ne la veux pas hein." » avoue-t-il.

Konaté au soutien

Conscient de l'attention particulière que reçoit Kylian Mbappé à chaque déplacement, Ibrahima Konaté comprend que c'est difficile à vivre. « C'est très difficile que son nom soit partout. Au moindre de ses faits et gestes, on parle constamment de lui, donc quand il est avec nous, on sait les qualités qu'il a, on sait ce qu'il nous a apporté » rappelle-t-il.