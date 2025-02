Antoine Dupont quitte Toulouse : Les raisons d’un départ surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en 2017 au Stade Toulousain après un passage à Castres, Antoine Dupont va prendre ses distances avec la ville rose. L'international tricolore a pris la décision de déménager et de se rendre en Gironde. A La Teste-de-Buch, il y a fait construire une villa dans un quartier habité par plusieurs personnalités.

Joueur du Stade Toulousain, Antoine Dupont va trouver un nouveau pied à terre. Comme le confirme Ici Gironde, l’international tricolore de 28 ans, actuellement concentré sur le Tournoi des VI Nations, va quitter la ville rose pour rejoindre la Gironde. Le demi de mêlée a choisi le quartier du Pyla, à La Teste-de-Buch, pour y faire construire une somptueuse villa sur un terrain de 1200 mètres carrés, avec une surface habitable de 310 mètres carrés. La maison livre une vue imprenable sur le Bassin d’Arcachon.

Dupont quitte Toulouse

Il y a quelques semaines, Dupont avait évoqué la nécessité de changer d’air pour fuir la routine. « Chaque fois que j'ai deux ou trois jours de congé, j'essaie de m'éloigner de Toulouse et de la France, si je le peux et si j'ai assez de temps . Je pense qu'il est très important de voir et de vivre d'autres choses et de passer du temps avec sa famille et ses amis. Cela a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. » avait confié le meilleur joueur du monde.

Dupont va cohabiter avec des stars

Ici Gironde explique aussi que Dupont est venu rechercher en Gironde de la tranquillité et un semblant d’anonymat. Que les fans du Stade Toulousain se rassurent, le joueur n’a pour l’instant pas l’intention de jouer pour l’UBB. Dans son nouveau patelin, le Français aura des voisins prestigieux comme Xavier Niel, patron de Free, Pascal Obispo, Jean-Pierre Papin ou encore Marion Cotillard. Il y retrouvera aussi certains de ses coéquipiers en équipe de France comme Matthieu Jalibert ou encore Cameron Woki. L’occasion de partager des moments privilégiés dans son nouveau havre de paix.