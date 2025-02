«On ne l’a pas vu venir» : C’est le choc avec Dupont !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le XV de France s’est loupé dans les grandes largeurs à Twickenham. Malgré sa nette domination, le groupe de Fabien Galthié s’est incliné d’un tout petit point face à l’Angleterre (26-25) lors de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations. Une défaite à laquelle ne s’attendait pas du tout Christophe Cessieux. Sur RMC, le journaliste a évoqué son désarroi, après des dernières semaines plus que prometteuses.

Un match à oublier le XV de France. Face à l’Angleterre, les Bleus ont commis beaucoup trop d’erreurs pour espérer l’emporter. Les cadres ont failli. Il faut dire qu’ils ont été peu aidés par le coaching illisible de Fabien Galthié, qui a par exemple déplacé Antoine Dupont vers l’ouverture après l’entrée en jeu de Nolann Le Garrec. Pour le journaliste Christophe Cessieux, cette défaite efface les promesses aperçues ces derniers mois, notamment lors de la dernière tournée d’automne.

Le XV de France se fait tacler !

« Je suis énervé parce que ce match était imperdable, parce que le XV de France me désespère et parce qu’elle n’est pas une grande équipe. On s’extasiait après la victoire face à la Nouvelle-Zélande en amical, et là, premier gros adversaire, on tombe chez lui, alors que l’on avait toutes les cartes en main. Cette équipe ne sait pas gagner les matchs qui comptent. Depuis l’arrivée de Galthié, tu as une seule victoire, un seul tournoi remporté. Depuis, tu te prendre toujours le pied dans le tapis » a confié le journaliste sur RMC.

« Les cadres sont passés à côté »

Cessieux ne s’attend pas non plus à une telle défaillance des cadres comme Antoine Dupont ou encore Matthieu Jalibert. « On ne l’a pas vu venir face à des Anglais qui présentaient un jeu que l’on aurait pu battre. On est retombé dans nos errements, on ne sait pas rattraper un ballon dans le ciel. Les cadres sont passés à côté, les Ramos, Dupont et Jalibert. Ce Auradou, il a aussi été mauvais comme un cochon » a-t-il déclaré sur le plateau des Grandes Gueules du Sport.