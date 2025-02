Antoine Dupont humilié par un Anglais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, les espoirs de Grand Chelem ont pris fin pour le XV de France, battu d'un point à Twickenham contre l'Angleterre (26-25). Pourtant favoris, les Bleus ont donc déçu, à l'image d'un Antoine Dupont loin de son meilleur niveau, ce qui amuse d'ailleurs les Anglais. «Le génie a quitté le stade sur la banquette arrière», se réjouit même un journaliste britannique.

Après la démonstration contre le Pays de Galles (43-0), le XV de France s'est rapidement présenté comme le grand favori du Tournoi des VI Nations et comme un prétendant sérieux au Grand Chelem. Par conséquent, les Bleus se rendaient samedi avec ambition à Twickenham dans l'optique de remporter le Crunch. Mais dans un match décousu qui a vu les erreurs s'enchaîner, ce sont bien les Anglais qui se sont imposés grâce à un essai d'Elliot Daly à la dernière minute. Un essai transformé facilement qui offre donc la victoire à l'Angleterre d'un petit point (26-25). De quoi faire jubiler les Anglais, notamment le journaliste Oliver Holt qui s'est focalisé sur la prestation d'Antoine Dupont.

Dupont humilié dans la presse anglaise

« Après-midi amer est loin d'être son heure de gloire. Dupont a été englouti par la médiocrité qui l'entourait et sa dernière contribution à la défaite surprise de la France (26-25) a été d'essayer, en vain, d'arrêter l'essai décisif d'Elliot Daly à la dernière minute », écrit-il dans sa chronique pour le Daily Mail avant d'en rajouter une couche : « En première mi-temps, en particulier, la France a gâché une occasion de marquer après l'autre et Dupont a été l'un des coupables. Dans un match qui a failli établir un nouveau record d'erreurs de manipulation, le capitaine de l'équipe de France a eu du mal à s'élever au-dessus de la médiocrité. Il a eu beau pousser, cajoler, tous ceux qui s'attendaient à une prestation aussi éclatante que celle pour laquelle il est devenu célèbre, auraient été déçus de rentrer chez eux dans le sud-ouest de Londres, dans la pénombre ».

«Le génie a quitté le stade sur la banquette arrière»

Après s'être « frotté les yeux d'incrédulité » en voyant Antoine Dupont laisser échapper le ballon de ses mains alors qu'il filait vers l'essai, Oliver Holt cible une autre action qui témoigne de la soirée difficile vécue par le capitaine du XV de France : « Personne ne peut le faire à chaque fois et Dupont n'a tout simplement pas réussi à faire la différence. Après les louanges qui lui ont été adressées avant le match, les premières minutes ont prouvé que tout ce que Dupont touche ne se transforme pas en or. Sa première tentative de coup de pied croisé vers Damian Penaud sur l'aile droite est légèrement mal dirigée et rebondit en touche ». Finalement, le journaliste termine sa chronique par une pique au goût d'humiliation et pour rappeler sa fierté d'avoir vu les Anglais battre leur éternel rival. « Le génie a quitté le stade sur la banquette arrière », conclut Oliver Holt au sujet d'Antoine Dupont.