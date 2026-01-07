AccueilOM

OM : Roberto De Zerbi annonce la fin !

OM : Roberto De Zerbi annonce la fin !
Amadou Diawara

Ces derniers mois, l'OM a été frappé par une pénurie de joueurs. En effet, Roberto De Zerbi a vu ses protégés se blesser un à un. Mais heureusement pour le coach de l'OM, l'infirmerie marseillaise est enfin vide. Ainsi, seuls Nayef Aguerd - au Maroc pour la CAN - et les suspendus manqueront à l'appel face au PSG.

Ce jeudi soir, l'OM de Pablo Longoria a rendez-vous avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, les deux clubs français vont se disputer le Trophée des Champions au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City.

L'infirmerie de l'OM est enfin vide

Présent en conférence de presse d'avant-match ce mercredi après-midi, Roberto De Zerbi a annoncé une très bonne nouvelle. Victime d'une accumulation de blessures au sein de son effectif ces derniers mois, le coach de l'OM a fait savoir que l'infirmerie olympienne était enfin vide.

«Tout le monde est là»

« S'il y a des blessés ? Non, Vermeeren et Nadir sont suspendus, Aguerd est à la CAN. Sinon, tout le monde est là, avec la même condition physique pour jouer 90 minutes. Y compris notre capitaine, que vous critiquez souvent. Mais quand il n'est pas là, tout le monde pleure et le regrette », s'est réjoui Roberto De Zerbi, le coach de l'OM.

Articles liés