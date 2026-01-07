OM : Roberto De Zerbi annonce la fin !

Amadou Diawara

Ces derniers mois, l'OM a été frappé par une pénurie de joueurs. En effet, Roberto De Zerbi a vu ses protégés se blesser un à un. Mais heureusement pour le coach de l'OM, l'infirmerie marseillaise est enfin vide. Ainsi, seuls Nayef Aguerd - au Maroc pour la CAN - et les suspendus manqueront à l'appel face au PSG.

Ce jeudi soir, l'OM de Pablo Longoria a rendez-vous avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, les deux clubs français vont se disputer le Trophée des Champions au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City.

L'infirmerie de l'OM est enfin vide Présent en conférence de presse d'avant-match ce mercredi après-midi, Roberto De Zerbi a annoncé une très bonne nouvelle. Victime d'une accumulation de blessures au sein de son effectif ces derniers mois, le coach de l'OM a fait savoir que l'infirmerie olympienne était enfin vide.