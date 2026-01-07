OM : Roberto De Zerbi annonce la fin !

Ces derniers mois, l'OM a été frappé par une pénurie de joueurs. En effet, Roberto De Zerbi a vu ses protégés se blesser un à un. Mais heureusement pour le coach de l'OM, l'infirmerie marseillaise est enfin vide. Ainsi, seuls Nayef Aguerd - au Maroc pour la CAN - et les suspendus manqueront à l'appel face au PSG.
Ce jeudi soir, l'OM de Pablo Longoria a rendez-vous avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, les deux clubs français vont se disputer le Trophée des Champions au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City.
L'infirmerie de l'OM est enfin vide
Présent en conférence de presse d'avant-match ce mercredi après-midi, Roberto De Zerbi a annoncé une très bonne nouvelle. Victime d'une accumulation de blessures au sein de son effectif ces derniers mois, le coach de l'OM a fait savoir que l'infirmerie olympienne était enfin vide.
«Tout le monde est là»
« S'il y a des blessés ? Non, Vermeeren et Nadir sont suspendus, Aguerd est à la CAN. Sinon, tout le monde est là, avec la même condition physique pour jouer 90 minutes. Y compris notre capitaine, que vous critiquez souvent. Mais quand il n'est pas là, tout le monde pleure et le regrette », s'est réjoui Roberto De Zerbi, le coach de l'OM.