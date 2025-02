XV de France : Les cadeaux qui mettent en colère Galthié !

Axel Cornic

Après une tournée de novembre très aboutie, le XV de France faisait figure de grand faovir en ce Tournoi des 6 Nations 2025. Mais la défaite est arivée dès la deuxième journée, avec un déplacement en Angleterre qui a viré à la catatsrophe pour les hommes de Fabien Galthié (26-25).

Ce n’était décidément par le bon jour. Dominateur, le XV de France n’a jamais pu concrétiser ce samedi sur la pelouse de Twickenham, handicapé par des nombreuses fautes de main. Et à force de gâcher Antoine Dupont et ses coéquipiers ont été punis, avec un essai assassin d’Elliot Daly en toute fin de rencontre.

« On a les moyens de gagner ce match »

Au micro de France 2 après ce match, le sélectionneur du XV de France a regretté ces nombreuses erreurs, qui ont couté la victoire à son équipe. « À la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait être plus rigoureux sur les extérieurs. On se créait beaucoup d'occasions. On rentre aux vestiaires à 7-7. On se dit qu'on devait faire la même chose, qu'on soit plus dense au milieu, sur les échanges et les affrontements. On a les moyens de gagner ce match. Mais ça ne s'est pas passé comme ça » a expliqué Fabien Galthié.

« On est très déçus ce soir »

« Les fautes de main dans des conditions humides, mais jouables. On a trouvé les espaces, alors pourquoi pas terminer. Il faut aussi rendre hommage à l'équipe anglaise, qui a su profiter des cadeaux. On est très déçus ce soir » a regretté Galthié, qui restation sur trois victoires face à l’Angleterre. « On va digérer avant de penser à la suite. On est déçus, donc il faut passer du temps ensemble, qu'on parle, qu'on comprenne pourquoi on n'a pas réussi à concrétiser tous les temps forts. Même en deuxième période. Avec ça, on voit bien qu'on est capable de créer les conditions de la victoire. Ce qui prime là, c'est la déception qu'on doit traverser ».