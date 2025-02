XV de France - Antoine Dupont : Galthié se fait tacler en direct !

Axel Cornic

Le XV de France n’a pas réussi à confrimer en Angleterre, après avoir largement dominé le Pays de Galles lors de la première journée du 6 Nations 2025. Une prestation brouillonne a empeché les coéquipiers d’Antoine Dupont de remporter la victoire sur la pelouse de Twickenham et les premières critiques fusent déjà, concernant le coaching de Fabien Galthié.

On pensait que le XV de France pouvait aller loin, mais dès la 2e journée du Tournoi des 6 Nations les espoirs de Grand Chelem sont réduits à néant. Les Français se sont en effet inclinés pour la première fois dans cette édition 2025, avec énormément d’erreurs qui les ont empechés de concrétiser chaque action cruciale.

Trop d’erreurs pour les Bleus

Que ce soit Damian Penaud, Peato Mauvaka ou même Antoine Dupont, ils ont tous commis une erreur sur le fil qui les a empêchés de marquer. Après la rencontre, Fabien Galthié n’a d’ailleurs pas manqué de souligner ce point ! « Les fautes de main dans des conditions humides, mais jouables. On a trouvé les espaces, alors pourquoi pas terminer. Il faut aussi rendre hommage à l'équipe anglaise, qui a su profiter des cadeaux. On est très déçus ce soir » a déclaré le sélectionneur du XV de France, au micro de France 2.

« On fait du bricolage, je suis désolé mais Dupont à l'ouverture ce n'est pas possible »

Mais certains observateurs sortent déjà la sulfateuse, en pointant du doigt un coaching pas toujours avisé, avec notamment le replacement de Dupont à l’ouverture en fin de match. « Le banc anglais a fait la différence avec les entrées de George, Baxter, des piliers... ils ont fait un boulot dans le jeu ! » a déclaré l’ancien international Denis Charvet, sur RMC Sport. « Ils sont allés la chercher cette victoire, il faut applaudir des deux mains parce que quel courage ! Ne pas relâcher, y croire jusqu'au bout. On fait des erreurs aussi, même Dupont. Il y a un truc qui me dépasse. On fait du bricolage, je suis désolé mais Dupont à l'ouverture ce n'est pas possible. C'est collectif, c'est un problème de timing ».