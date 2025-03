Kylian Mbappé, la statistique hallucinante

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a une nouvelle fois crucifié son rival territorial en Ligue des champions. L’Atletico de Madrid s’est incliné aux tirs au but mercredi soir après avoir recollé au score cumulé (2-2) et (4-2 pendant la séance). Kylian Mbappé a ouvert le bal en effectuant au passage son seul et unique tir de la soirée…

Le Real Madrid a une nouvelle fois été le bourreau de l’Atletico de Madrid de Diego Simeone. A chaque fois, quel que soit le scénario, la Casa Blanca parvient à dégoûter l’entraîneur argentin et la fan base des Colchoneros. Mercredi soir, malgré une entame de match parfaite du club rojiblanco avec un but de Conor Gallagher dès la première minute de jeu, l’Atletico est une nouvelle fois passé à la trappe contre le Real Madrid en C1.

Mbappé, son rôle phare pendant les tirs au but

Battus 2-1 au Santiago Bernabeu la semaine dernière pour le compte de la première manche des 1/8èmes de finale de Ligue des champions, les hommes de Diego Simeone sont allés en prolongation et aux tirs au but grâce à la réalisation de Conor Gallagher. Néanmoins, le penalty invalidé de Julian Alvarez pour un double contact sur le ballon et le raté de Marcos Llorente ont condamné les Colchoneros. Antonio Rüdiger a offert la victoire au Real Madrid, au même titre que Kylian Mbappé qui avait inscrit le premier tir au but et dénoncé la double touche d’Alvarez.

0 tir pour Mbappé contre l’Atletico après ses 4 buts face à Manchester City

Cependant, avant son tir au but transformé, Kylian Mbappé a traversé la rencontre sans prendre sa chance une seule fois face à Jan Oblak. En 120 minutes de jeu sur ce 1/8ème de finale retour, l’attaquant du Real Madrid affiche l’hallucinante statistique de 0 tir tenté pendant cette rencontre. Un bilan bien maigre comparé à ses 4 buts pendant la double confrontation face à Manchester City au tour précédent.