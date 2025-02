Dupont - Galthié : La lourde accusation en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les rêves de Grand Chelem se sont envolés pour le XV de France, incapable de vaincre une équipe d'Angleterre acculée les trois-quarts de la rencontre. Les Bleus se réveillent, ce dimanche, avec la gueule de bois, tout comme les observateurs, qui ont cherché à trouver le ou les coupables. Pour Denis Charvet, la faute revient à Fabien Galthié.

Le XV de France est tombé de haut. Après une victoire éclatante face au Pays de Galles lors de la première journée, les Bleus ont chuté face à l’Angleterre ce samedi après-midi (26-25). Une défaite largement évitable et qui ajoute une grosse pointe de regrets aux joueurs tricolores, coupables de nombreuses erreurs grossières tout au long de la rencontre. Difficile en réalité de savoir comment le XV de France a pu perdre ce Crunch, qui met fin au rêve de Grand Chelem de Fabien Galthié.

Changement pour Dupont

Justement, le sélectionneur parlons-en ! Galthié n’a pas été très inspiré ce samedi, notamment lorsqu’il a fallu remplacer Antoine Dupont à l’ouverture après l’entrée en jeu de Nolann Le Garrec à la 67ème minute à la place de Matthieu Jalibert. Le meilleur joueur du monde a perdu de son influence et pour Denis Charvet, ce changement a eu une énorme incidence sur la physionomie du match. Pour l’ancien rugbyman, ce changement a empêché Dupont de bien défendre sur l’action du dernier essai anglais.

Galthié jugé coupable

« Galthié a mal géré la fin de match. Je ne comprends pas pourquoi il a mis le meilleur joueur du monde à un poste qui n’est pas le sien, de le mettre de la mêlée à l’ouverture. C’est le capitaine, il faut le laisser sur le terrain jusqu’à la fin du match. Tu n’as plus Dupont dans le second rideau, c’est une désorganisation totale. On sait très bien que collectivement en défense, ça change tout. C’est aussi une erreur fondamentale d’avoir sorti Jalibert, de ne pas l’avoir laissé jusqu’à la fin (…) Galthié a manqué de cohérence au niveau des leaders. Les joueurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils étaient nettement supérieurs, c'est très frustrant » a confié Charvet sur le plateau des Grandes Gueules du Sport.