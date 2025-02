PSG : «En se battant», ça balance sur le transfert de Neymar !  

La rédaction

Le FC Barcelone et les Brésiliens, une histoire contrastée. Si de nombreux talents du Brésil ont marqué le club catalan, les départs ont souvent été houleux. Interrogé par Romario, Ronaldo a pointé du doigt cette tendance, évoquant notamment Neymar, Ronaldinho et Rivaldo, tous partis en conflit avec le Barça. Un constat qui ravive le souvenir du clash entre Neymar et son ancien club.

L’histoire d’amour entre le FC Barcelone et le Brésil n’a pas toujours été rose. De nombreux talents brésiliens ont éclaboussé la Catalogne de leur talent, notamment Raphinha, Dani Alves, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar (parti au PSG en 2017) et bien d’autres. Mais les départs se sont souvent révélés plus compliqués que les arrivées.

« Neymar est parti en se battant »

Interrogé dans une interview pour la chaîne YouTube de Romário, Ronaldo a réagi aux départs des Brésiliens du FC Barcelone, notamment celui de Neymar : « Rivaldo est parti en se battant. Ronaldinho est parti en se battant, Neymar est parti en se battant (...) Regardez l'histoire que Barcelone a créée avec tant de Brésiliens qui ont réussi, mais à la fin, la relation s'est détériorée et s'est très mal terminée. »

Le clash Neymar/Barça

L’arrivée de Neymar au PSG avait fait trembler la planète football. Transféré en 2017 pour 222M€, l’attaquant brésilien était entré en conflit avec le FC Barcelone pour la restitution du premier versement de sa prime de prolongation, signée en 2016 alors qu'il évoluait encore chez les Blaugrana.