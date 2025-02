Zidane avec une célébrité : Elle vit un moment magique et raconte tout !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est sans exagération un monument du football français. Le champion du monde 98 et d'Europe en 2000 est adulé par beaucoup de fans de football comme Jamel Debbouze. Le comédien français ne s'en est jamais caché et n'a pas manqué de partager sa joie au moment de raconter son expérience folle avec « Zizou Christ » lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

C'est un secret de polichinelle, certes, mais Zinedine Zidane est particulièrement admiré par Jamel Debbouze. Que ce soit la scène qu'il a tourné avec Thierry Henry dans la série H par le biais de laquelle le comédien ne dissimulait pas son affection pour l'icône du Real Madrid ou alors à l'occasion de la cérémonie des Trophées UNFP de 2007 où il lui déclarait sa flamme.

«Il y a Zizou qui arrive ». Je lui dis : « Stop, coupe. Remballe. Rentre chez toi, c'est réglé»»

Il y a plein d'autres moments où Jamel Debbouze a pu être aperçu aux côtés de Zinedine Zidane, comme pendant la scène de fin d'Astérix aux Jeux Olympiques sorti en salles en 2008. « Numérobis » et « Numérodis » ont eu leur moment olympique en dehors de la fiction. Dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 le 26 juillet dernier, le créateur du Jamel Comedy Club a été approché par Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. De passage sur le plateau de L'Equipe du soir dans le cadre de la promotion de son film Mercato basé sur le marché des transferts dont la sortie en salles est prévue pour le 19 février, Jamel Debbouze s'est lâché sur sa collaboration olympique avec Zinedine Zidane.

« Quand est-ce que j'ai été prévenu par Thomas Jolly ? Quatre, cinq mois à l'avance. Il arrive avec un storyboard. Je lui dis : « Je ne veux pas voir le storyboard, raconte-moi ». Il me dit « C'est simple, tu arrives au Stade de France et il y a Zizou (ndlr Zinedine Zidane) qui arrive ». Je lui dis : « Stop, coupe. Remballe. Rentre chez toi, c'est réglé. » Ok, à moi de faire le taff derrière ».

«Ouvrir cette cérémonie qui était grandiose et qui nous a fait énormément de bien»

« C'était une opportunité extraordinaire. D'abord de me retrouver devant Zizou Christ pour qui j'ai énormément d'affection et puis, ouvrir cette cérémonie qui était grandiose et qui nous a fait énormément de bien. J'étais évidemment très fier, mais au-delà de ça, c'est un souvenir qui restera gravé. J'en ai fait plein des choses, mais celle-là...». a conclu Jamel Debbouze sur le plateau de l'émission animée par Olivier Ménard. Une opportunité de rêve.