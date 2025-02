Zinedine Zidane : Le coup de tonnerre en Italie ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec la dernière annonce de Didier Deschamps, tout le monde s'attend à voir Zinedine Zidane devenir le sélectionneur de l'équipe de France en 2026. Mais rien n'est encore acté et d'ici là, ça peut bouger pour l'ancien entraîneur du Real Madrid. Et si Zizou prenait finalement les commandes d'une autre équipe ? Une grosse nouvelle est arrivée d'Italie en ce sens.

Même Didier Deschamps le reconnait : « Zizou est un très bon candidat. Un candidat naturel, attendu. Cela me semble être bien » pour sa succession en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Zinedine Zidane est aujourd'hui le candidat le plus crédible pour reprendre les Bleus en 2026. Mais tant que rien n'est signé, tout peut encore se passer...

Zidane à la Juventus ?

Ça fait depuis 2021 que Zinedine Zidane n'a plus entraîné. Depuis tout ce temps, certaines rumeurs l'ont notamment annoncé sur le banc de la Juventus, où il a joué de 1996 à 2001. Et voilà que c'est reparti pour un tour. En effet, selon les informations de Calciomercato.it, une réunion informelle aurait eu lieu entre Zidane et Cristiano Giuntoli, directeur technique de la Vieille Dame.

Pas de danger encore pour Motta

La Juventus plutôt que l'équipe de France pour Zinedine Zidane ? Pour le moment, rien n'est encore acté, d'autant que Thiago Motta est actuellement en poste sur le banc de la Vieille Dame. D'ailleurs, le média transalpin a expliqué que pour le moment, le coach italien n'était pas en danger. A voir comment ça évoluera pour Zidane, Motta et la Juventus...