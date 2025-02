PSG : Le scénario lunaire pour transférer un buteur !

Amadou Diawara

En cruel manque de temps de jeu lors de la première partie de cet exercice 2024-2025, Randal Kolo Muani a rejoint la Juventus lors du mercato hivernal. Prêté jusqu'au 30 juin, l'attaquant du PSG pourrait rester à Turin la saison prochaine. En effet, la Vieille Dame voudrait boucler un nouveau prêt d'un an de Randal Kolo Muani, avant de l'acheter pour une somme comprise entre 40 et 45M€.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Randal Kolo Muani a déjà claqué la porte du Parc des Princes. Devenu indésirable aux yeux de Luis Enrique, l'attaquant de 26 ans est en train de finir la saison 2024-2025 à la Juventus. En effet, le PSG a prêté son numéro 23 jusqu'au 30 juin.

PSG : Kolo Muani encore prêté à la Juventus ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Randal Kolo Muani aurait mis tout le monde d'accord à la Juventus. A tel point que les Bianconeri voudraient conserver définitivement l'international français. D'ailleurs, le club turinois aurait une idée bien précise pour convaincre le PSG. Un plan inattendu.

Kolo Muani : Un transfert définitif en 2026 ?

Après avoir bouclé un premier prêt de six mois, la Juventus souhaiterait en négocier un autre d'une durée d'un an. D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame envisagerait par la suite de finaliser le transfert définitif de Randal Kolo Muani. Plus précisément, les Bianconeri seraient prêts à débourser 40 à 45M€ à l'été 2026 pour faire plier le PSG. Reste à savoir quelle est la position du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.