Surprise, Neymar boucle un transfert improbable

Libre de tout contrat depuis son départ de l'Atlético le 1er juillet, Memphis Depay s'est envolé vers le Brésil pour s'engager en faveur du Corinthians au mois de septembre. De retour à Santos depuis peu, Neymar a affronté l'ex-attaquant de l'OL ce jeudi. Et à en croire l'ancienne star du PSG, il a convaincu Memphis Depay de migrer vers son pays natal.

Le 1er juillet 2024, Memphis Depay n'était plus un joueur de l'Atlético de Madrid. Libre de s'engager avec le club de son choix, l'international néerlandais a créé la surprise en migrant vers le Brésil. En effet, Memphis Depay s'est engagé pour une durée de deux ans et demi, soit jusqu'au 31 décembre 2026, avec le Corinthians.

Neymar a convaincu Depay de rejoindre le Corinthians

Alors que son contrat avec Al Hilal a été résilié, Neymar a fait son retour à Santos il y a peu. Ainsi, la star brésilienne a affronté le Corinthians de Memphis Depay dans la nuit de mercredi à jeudi. Interrogé après la défaite de son équipe (2-1), Neymar (33 ans) a avoué qu'il avait convaincu l'attaquant de 31 ans - qui fête son anniversaire ce jeudi - de tenter l'aventure dans son pays natal.

«Il devait venir pour ressentir cette ferveur brésilienne»

« Memphis Depay ? C’est un ami. Nous nous connaissons depuis longtemps. Quand il m’a demandé ce que cela représentait de venir ici, aux Corinthians, je lui ai dit qu’il devait venir pour ressentir cette ferveur brésilienne et la chaleur des supporters. C’est un gars que j’aime et que j’admire beaucoup, pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Nous avons une belle amitié. Malheureusement, aujourd’hui, il a pris le dessus sur moi, mais bientôt je serai prêt à 100 % pour sortir vainqueur la prochaine fois », a reconnu Neymar en zone mixte. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. Pour rappel, le Brésilien a croisé la route de Memphis Depay lorsqu'ils évoluaient tous les deux en Ligue 1. Neymar a défendu les couleurs du PSG de 2017 à 2013, tandis que le Néerlandais a joué à l'OL entre 2017 et 2021.