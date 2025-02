XV de France : Le successeur de Ntamack est annoncé, c’est une surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le verdict est tombé pour Romain Ntamack. Sanctionné d'un carton rouge lors de la rencontre face au Pays de Galles le 31 janvier dernier, le joueur va finalement manquer le prochain match face à l'Italie. Pour le remplacer, Vincent Moscato opte pour Matthieu Jalibert, qui reste pourtant sur une performance désastreuse face à l'Angleterre samedi dernier.

Suspendu trois semaines après avoir reçu un carton rouge face aux Gallois, Romain Ntamack espérait faire son retour dans le tournoi face à l’Italie le 23 février. Pour réduire sa suspension d’une semaine, le joueur du Stade Toulousain avait réalisé le protocole du Head Contact Process. Mais ce lundi, la Commission de discipline en a décidé autrement. Une mauvaise nouvelle pour Fabien Galthié, qui va devoir lui trouver un remplaçant. Pour Vincent Moscato, il ne faut pas enterrer Matthieu Jalibert, malgré son mauvais match face à l’Angleterre samedi dernier.

Dupont à l'ouverture, un choix risqué qui soulève les débats ! ⚡ Découvrez les conséquences de cette décision sur le XV de France.

Jalibert doit se lâcher

« A un moment donné, ce gamin va avoir confiance en lui, il va te faire péter un gros match. A un moment donné, j’ai envie de lui envoyer un message pour lui dire de ne rien écouter sur les premiers ballons. Tu le prends et le premier que tu vois, tu lui rentres dans la gueule. C’est caricatural ce que je te dis, mais c’est un sport de contact où il est essentiel de saccager la défense. C’est comme en boxe, il faut rentrer dans le meule, et quand tu rentres tout va bien. Si tu le punis ou tu le vires, tu le mets dans le seau » a confié l’ancien rugbyman sur RMC.

« On peut se demander s’il a le niveau international »

Présent également sur le plateau du Super Moscato Show, Eric Di Méco ne partage pas cet avis et s’interroge sur le niveau réel de Jalibert. « Il a 26 ans et 35 sélections. A un moment donné, on est obligé de se demander s’il a le niveau international. Je me pose des questions aujourd’hui. Je n’ai pas le souvenir d’un match référence. Dans le sport de haut niveau, s’il y a des débats sur ta présence ou non, ce n’est pas bon » a confié l’ancien joueur de l’OM.