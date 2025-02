XV de France - Antoine Dupont : Le craquage en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le XV de France s'est finalement incliné samedi sur la pelouse de l'Angleterre en Tournoi des 6 Nations, Vincent Moscato n'hésite pas à pointer du doigt la performance d'Antoine Dupont et de ses coéquipiers en direct sur RMC. L'ancien international tricolore s'attendait notamment à « du sang », et il ne manque pas de faire savoir sa grande déception.

Le XV de France rêvait de grand chelem pour cette édition du Tournoi des 6 Nations 2025, et a vu cet objectif s'effondrer samedi sur la pelouse de Twickenham. Les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés contre l'Angleterre (26-25) dans un match où de nombreuses fautes de main se sont enchaînées pour les Bleus, avec notamment 27 en avant. Et les observateurs n'ont pas manqué de critiquer la performance d'Antoine Dupont et de ses coéquipiers du XV de France, à l'image de Vincent Moscato...

Antoine Dupont ne fait pas que changer de maillot ! Découvrez sa prochaine destination et les coulisses de ce départ inattendu 🏉

➡️ https://t.co/ECwelLJDxB pic.twitter.com/sfNPOQYhn7 — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

« Le match de Dupont à la mêlée... »

En direct dans son émission sur RMC Sport, Moscato s'est lâché sur les Bleus : « On peut parler du match à la mêlée de Dupont, on peut parler de la défense de Damian Penaud, on peut parler de tous les en-avant qui ont été fait… Si on veut aller dans le mal, l’équipe n’a pas été performante, elle a été maladroite. On s’attendait à un enfer. Et dès le début, c’était 0. Des Chamallows, le rythme au début, aucun engagement physique. On était restés sur des Anglais agressifs, c’était Trafalgar. C’était la bataille incroyable contre les Irlandais et là on les a vu dans une espèce de moins. Et je ne sais pas si ça nous a pas piégés ».

« Du sang, des meurtres et des larmes »

« On s’attendait à quelque chose d’effroyable, de terrible où il y allait avoir du sang, des meurtres et des larmes. Il n’y a rien, c’était trois passes en avant, un pudding, une marmelade, ce goût amer de cette confiture d’orange dont ils ont le secret », poursuit Vincent Moscato sur la performance du XV de France.