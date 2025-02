Ntamack, le coup de tonnerre !

Thomas Bourseau

En raison de son plaquage dangereux sur Ben Thomas lors de la démonstration du XV de France face au Pays de Galles (43-0), Romain Ntamack a été suspendu pour trois matchs, mais ne pourra pas en purger un dès ce dimanche grâce à son club du Stade Toulousain face à Clermont. Du fait qu’il fasse partie de la liste de joueurs « premium », il est protégé de cette journée de Top 14 et manquera ainsi le voyage à Rome des Bleus contre l’Italie le 23 février prochain.

Romain Ntamack manquera le déplacement du XV de France à Rome pour le compte de la 3ème journée du Tournoi des 6 Nations des Bleus en Italie. En effet, en raison de son plaquage illégal le 31 janvier sur Ben Thomas contre le Pays de Galles, l’ouvreur titulaire de Fabien Galthié a déjà manqué le Crunch perdu contre le XV de la Rose samedi dernier à Twickenham (26-25). Sa suspension de six matchs avait été réduite de moitié par la commission de discipline grâce à son comportement à l’audience et ses regrets, sans oublier son casier vierge.

Dupont sur la touche : le XV de France fait le choix stratégique avant le choc en Italie ! 🏉

➡️ https://t.co/ZxzUNlYCkw pic.twitter.com/4nnwFvm5Yd — le10sport (@le10sport) February 10, 2025

La commission de discipline a tranché pour Ntamack, ça ne va pas ravir le XV de France

De quoi donner espoir au XV de France de le récupérer pour la prochaine échéance tricolore le 23 février prochain en Italie. Néanmoins, comme le Midi Olympique le dévoilait lundi, la commission de discipline du Tournoi des 6 Nations a communiqué une mauvaise nouvelle à la sélection tricolore : le deuxième match de suspension de Ntamack ne sera pas purgé grâce au choc entre Clermont et le Stade Toulousain, club de l’international français.

Il le sera le 23 février prochain pendant Italie - France. RMC Sport affirme que son statut de joueur « Premium » le protège de cette journée de Top 14. C’est la justification de la commission de discipline envers la Fédération française de rugby.

«Messieurs les Français, vous n’allez pas nous faire un petit coup de Trafalgar»

Sur le plateau du Late Sport 360, le consultant de Canal+ Mathieu Blin confirmait la tendance au sujet de ce coup de théâtre pour Romain Ntamack.

« L’équipe de France pensait pouvoir le relâcher, pour qu’il soit avec son club (ndlr le Stade Toulousain). Et donc que ce match puisse compter et que ce soit soldé le plus vite possible. Sauf que lui fait partie de ces joueurs qui sont identifiés comme premium par les instances européennes. Ces instances européennes ont dit : « Hop hop hop, messieurs les Français, vous n’allez pas nous faire un petit coup de Trafalgar en le libérant comme s’il ne fait pas partie de cette liste puisque depuis toujours, il fait partie de ces listes de première catégorie, les plus protégés. Donc comme il est en premium, il ne peut pas retourner avec son club. Ce match ne peut donc pas être comptabilisé en moins dans sa sanction ».