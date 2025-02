Ntamack : L’incroyable coup de théâtre !

Pierrick Levallet

Sanctionné d’un carton rouge contre le Pays de Galles pour le match d’ouverture du XV de France dans le Tournoi des VI Nations, Romain Ntamack a écopé d’une suspension de trois semaines. Le demi d’ouverture espérait alors pouvoir rejouer contre l’Italie. Mais finalement, le joueur de 25 ans va devoir attendre encore un peu.

Si le Tournoi des VI Nations avait bien débuté pour le XV de France, avec une victoire contre le Pays de Galles, un point noir est venu entacher ce succès. Romain Ntamack a en été sanctionné d’un carton rouge pour un plaquage haut sur Ben Thomas. Résultat, le demi d’ouverture des Bleus a écopé d’une suspension de trois semaines, le privant du crunch contre l’Angleterre ce samedi (défaite 26-25).

Ntamack encore suspendu pour le déplacement en Italie !

Romain Ntamack espérait toutefois faire son retour pour le déplacement contre l’Italie le 23 février. Mais le joueur de 25 ans va finalement devoir patienter encore un peu. Alors qu’il revoyait les juges ce lundi, le joueur du Stade toulousain a appris que sa suspension était maintenue d’après les informations du Midi Olympique. Romain Ntamack ne pourra donc rejouer avec le XV de France qu’après le 24 février. Le numéro 10 tricolore devrait ainsi manquer la rencontre face à l’Italie, alors qu’il avait pourtant suivi l’atelier plaquage de World Rugby qui devait permettre de réduire sa suspension. Romain Ntamack ne devrait pouvoir être requalifié que pour Toulouse - Vannes en Top 14 (1er mars), et pour le match entre le XV de France et l’Irlande (8 mars).

Le XV de France prévenu après la défaite contre l'Angleterre

Les hommes de Fabien Galthié devront donc se passer des services du demi d’ouverture toulousain contre l’Italie. La défaite contre l’Angleterre a d’ailleurs servi de piqûre de rappel pour Antoine Dupont et ses coéquipiers. « On sait que c’est toujours compliqué avec trois déplacements. Avec une défaite lors de notre premier déplacement, ça fait mal. Il nous reste trois matches et si les gagne les trois, on n’est pas à l’abri d’une surprise » confiait notamment Thomas Ramos après le crunch.