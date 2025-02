XV de France : La punchline qui fait halluciner Galthié !

Pierrick Levallet

Le crunch ne se sera pas déroulé exactement comm prévu pour le XV de France ce samedi. Les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés dans les derniers instants du match contre l’Angleterre (26-25). Une punchline lâchée en conférence de presse a d’ailleurs étonné le sélectionneur français après la rencontre.

Le XV de France a espéré mieux pour le crunch ce samedi. S’ils ont eu les occasions, les hommes de Fabien Galthié ne se sont pas montrés efficaces lorsqu’il le fallait. Et l’Angleterre en a évidemment profité. Le XV de la Rose s’est imposé dans les derniers instants de la partie (26-25). Naturellement, il y avait une certaine forme de déception dans le vestiaire tricolore. Fabien Galthié a d’ailleurs été surpris par une punchline lâchée en conférence de presse après la partie.

«Je prends, avec joie»

En effet, un journaliste a demandé au sélectionneur du XV de France si son équipe n’était pas la « championne du monde des expected points ». « Ah... C’est une question provocatrice je suis tout-à-fait d’accord. Si vous nous donnez le titre de champion du monde, alors je vous remercie. Je prends, avec joie » a alors répondu Fabien Galthié, pris par surprise.

Le XV de France déjà tourné vers son prochain match

Après ce revers, le XV de France va devoir se focaliser sur son prochain match contre l’Italie le 23 février prochain. « On sait que c’est toujours compliqué avec trois déplacements. Avec une défaite lors de notre premier déplacement, ça fait mal. Il nous reste trois matches et si les gagne les trois, on n’est pas à l’abri d’une surprise » a notamment lancé Thomas Ramos après la défaite contre l’Angleterre. La défaite de ce samedi a servi de piqûre de rappel pour le XV de France. Les hommes de Fabien Galthié ne devront pas se faire surprendre sur la pelouse de l’Italie. Antoine Dupont et ses coéquipiers entendent néanmoins relever la tête et renouer avec le succès le 23 février prochain.