Grand changement, Ntamack est sauvé !

Expulsé contre le Pays de Galles, Romain Ntamack a purgé un premier match de suspension contre l'Angleterre. Sanctionné pour trois semaines, l'ouvreur du XV de France a cependant l'opportunité de suivre le « Head Contact Process », un atelier sur les plaquages préconisé par World Rugby, ce qui lui fera gagné une semaine sur sa sanction. Et grâce à un changement de réglementation, Ntamack pourrait avoir le droit de revenir contre l'Italie le 23 février.

Malgré la démonstration contre le Pays de Galles (43-0) pour son entrée en lice dans le Tournoi des VI Nations, le XV de France a déchanté contre l'Angleterre ce week-end, s'inclinant d'un point (25-26). Une défaite synonyme de la fin du rêve de Grand Chelem, mais de victoire dans le Tournoi. D'autant plus que Fabien Galthié pourrait bien récupérer Romain Ntamack dès le match en Italien le 23 février.

Ntamack sauvé par un changement de réglement

Et pour cause, un changement de règlement va faire les affaires du XV de France. En effet, initialement suspendu trois semaines, Romain Ntamack pourrait voir sa peine être allégée d'une semaine s'il participé au « Head Contact Process », un atelier sur les plaquages préconisé par World Rugby. Et l'ouvreur du Stade Toulousain n'a pas tardé, puisqu'il y a déjà pris la semaine dernière comme le révèle L'EQUIPE. Par conséquent, Ntamack devrait voir sa sanction être amenée à deux semaines, mais jusqu'à l'année dernière, seules les semaines concernant le Tournoi des VI Nations étaient prises en compte, ce qui n'aura pas permis le retour du Toulousain pour affronter l'Italie le 23 février. Mais cette année, le règlement a changé et les semaines durant lesquelles le Top 14 reprend ses droits sont également comptabilisées. Et ce week-end, le Stade Toulousain sera à Clermont, ce qui permettra à Romain Ntamack de purger une semaine supplémentaire de suspension.

Nouvelle réunion cruciale ce lundi

Et la sentence est désormais imminente puisque L'EQUIPE révèle qu'une nouvelle audience disciplinaire, en visioconférence, est prévue ce lundi avec la commission de discipline. Romain Ntamack sera alors fixé. Si sa sanction est bien réduite d'une semaine grâce à sa participation au « Head Contact Process », il sera donc à disposition du XV de France pour le déplacement en Italie.