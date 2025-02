Antoine Dupont, la grosse bourde qui fait polémique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suite à la défaite du XV de France samedi face à l'Angleterre à Twickenham, le coaching de Fabien Galthié ne cesse d'être pointé du doigt. Le coach des Bleus avait notamment opté pour un repositionnement d'Antoine Dupont à l'ouverture après la sortie de Matthieu Jalibert, une décision largement critiqué par les observateurs qui la considèrent comme une véritable boulette qui a coûté cher au XV de France.

Battu sur le fil par son rival anglais samedi dans le Tournoi des 6 Nations (26-25), le XV de France est tombé de très haut à Twickenham. Les hommes de Fabien Galthié débarquaient pourtant avec de solides ambitions face à l'Angleterre et se sont même montrés plutôt dominateurs, mais ils ont commis beaucoup trop de fautes de main pour arracher la victoire (27 en avant recensés dans ce match). De plus, il semblerait que le coaching de l'entraîneur du XV de France avec Antoine Dupont n'ait pas été digéré...

Dupont sur la touche : le XV de France fait le choix stratégique avant le choc en Italie ! 🏉

➡️ https://t.co/ZxzUNlYCkw pic.twitter.com/4nnwFvm5Yd — le10sport (@le10sport) February 10, 2025

« Le meilleur joueur du monde à un poste qui n’est pas le sien »

Denis Charvet a allumé la mèche ces derniers jours au micro de RMC Sport, reprochant notamment à Galthié d'avoir repositionné Antoine Dupont en tant que demi d'ouverture avec le remplacement de Matthieu Jalibert par Nolann Le Garrec, peu après l’heure de jeu : « Galthié a mal géré la fin de match. Je ne comprends pas pourquoi il a mis le meilleur joueur du monde à un poste qui n’est pas le sien, de le mettre de la mêlée à l’ouverture. C’est le capitaine, il faut le laisser sur le terrain jusqu’à la fin du match. Tu n’as plus Dupont dans le second rideau, c’est une désorganisation totale. On sait très bien que collectivement en défense, ça change tout. C’est aussi une erreur fondamentale d’avoir sorti Jalibert, de ne pas l’avoir laissé jusqu’à la fin (…) Galthié a manqué de cohérence au niveau des leaders. Les joueurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils étaient nettement supérieurs, c'est très frustrant », estime Charvet.

« Pourquoi Dupont passe en 10 ? »

Et Richard Dourthe, ancien joueur du XV de France (31 sélections), critique également le coaching de Fabien Galthié : « Je me pose des questions sur le coaching. Roumat a été très bon sur ses points forts (touches et renvois). Dès qu’il sort (remplacé par Auradou à la 50e), on prend les renvois sur la tête (3 ballons perdus). En novembre, Ramos joue à l’ouverture. Quand Jalibert sort (67e), pourquoi Dupont passe en 10 ? », lâche-t-il à L'EQUIPE. La polémique continue avec ce choix tactique de Galthié...