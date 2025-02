XV de France : C’est la fin, le message de Dupont en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les rêves de Grand Chelem se sont envolés sur la pelouse de Twickenham samedi soir. Les Bleus se sont inclinés d’un tout petit point face à l’Angleterre et se retrouvent en très mauvaise posture dans ce Tournoi des VI Nations. Après la défaite, Antoine Dupont a pris la parole dans le vestiaire, appelant à la remobilisation face à l’Italie le 23 février prochain.

Le XV de France n’imaginait pas une telle déception. Face à l’Angleterre, les Bleus étaient grandissimes favoris et la possession a illustré cette incroyable domination, malheureusement terne. Car les hommes de Fabien Galthié ont bien beau tenir le ballon, il faut franchir la ligne d’essai. Et à ce jeu de réalisme, l’Angleterre s’est montré plus fort, plus efficace, crucifiant l’équipe de France sur une dernière action de classe. Les tricolores étaient battus (26-25) et les rêves de Grand Chelem se sont évaporés.

Antoine Dupont, star des Bleus, face à un dilemme similaire à celui de Mbappé. Guy Novès s'exprime sur cette dépendance tactique. ⚽️

➡️ https://t.co/GGDMgsQR5d pic.twitter.com/ZLroLtvgem — le10sport (@le10sport) February 10, 2025

Le coup de massue pour le XV de France

Déçu, Peato Mauvaka est revenu sur cette défaite qui a assommé le vestiaire du XV de France. « Il a fallu digérer. Et pour ça aussi, nous étions dégoûtés. Nous sommes quelques-uns quand même dans ce groupe à avoir connu le grand chelem en 2022. C’est une sensation énorme, et voulait le revivre » a confié le talonneur au cours d’un entretien accordé au Midi Olympique. Dès le coup de sifflet final, les anciens, à commencer par Antoine Dupont, ont pris la parole pour remobiliser les troupes.

Dupont a pris la parole

« Après le match, Toto a pris la parole et nous a bien dit qu’il ne fallait surtout pas baisser la tête. Je le répète, mais le Tournoi n’est pas fini et on peut encore le remporter. C’était le sens du message d’Antoine. Alors oui, nous sommes tous déçus d’avoir loupé notre chance d’accrocher un nouveau grand chelem. Mais je vous assure qu’on va tout faire pour gagner ce Tournoi. Et on verra l’année prochaine pour aller chercher un autre grand chelem » a confié Mauvaka. Pour soulever ce trophée, le XV de France va devoir remporter ses trois prochains matchs. Et avec la manière.