Ntamack : La nouvelle sanction qui fait paniquer le XV de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son retour était attendu contre l'Italie le 23 février prochain, Romain Ntamack sera finalement toujours suspendu pour ce match, et manquera donc un second match du Tournoi des VI Nations, après la défaite des Bleus contre l'Angleterre. Cependant, le XV de France a décidé de ne pas faire appel de cette décision. La raison ? La crainte d'une nouvelle sanction encore plus lourde.

C'est le coup de tonnerre qui plombe encore un peu plus le XV de France. Alors qu'il avait écopé d'un carton rouge contre le Pays de Galles (43-0), Romain Ntamack avait purgé un match de suspension contre l'Angleterre, et s'attendait à revenir contre l'Italie le 23 février. Bien que sa suspension, initialement fixée à trois semaines, ait été ramenée à deux semaines grâce à sa participation à un "Head Contact Process", un stage de sensibilisation aux plaquages dangeureux, Romain Ntamack manquera bien le déplacement en Italie le 23 février.

Une absence majeure se profile pour le XV de France ! Qui pour prendre la relève après Ntamack ? 🤔

➡️ https://t.co/6doLdvRIXf pic.twitter.com/B72dvxvKZQ — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

Le XV de France ne fera pas appel

Le XV de France espérait que son ouvreur purge son second match de suspension en Top 14, à l'occasion du déplacement de Toulouse à Clermont dimanche, mais la commission de discipline en a décidé autrement. Un coup dur pour les Bleus qui seront donc privés de Romain Ntamack deux matches consécutifs. Cependant, la FFR ne compte pas faire appel de cette décision. « Si on est honnête… », reconnaît une source à Marcoussis auprès de RMC Sport, sous-entendant donc que la sanction à l'égard du Toulousain est plutôt juste. Mais surtout, en cas d'appel, le risque d'une nouvelle sanction, aggravée, n'est pas à exclure. « On ne va pas risquer d’aggraver la sanction », explique-t-on dans l'entourage du XV de France. Autrement, on en restera là et Romain Ntamack fera donc son retour pour le choc en Irlande le 8 mars.

Ntamack également absent avec Toulouse

Mais en plus de rater le déplacement du XV de France en Italie, Romain Ntamack manquera aussi celui du Stade Toulousain à Clermont dimanche. Sur le plateau du Late Sport 360, le consultant de Canal+ Mathieu Blin détaillait d'ailleurs la situation : « L’équipe de France pensait pouvoir le relâcher, pour qu’il soit avec son club (ndlr le Stade Toulousain). Et donc que ce match puisse compter et que ce soit soldé le plus vite possible. Sauf que lui fait partie de ces joueurs qui sont identifiés comme premium par les instances européennes. Ces instances européennes ont dit : "Hop hop hop, messieurs les Français, vous n’allez pas nous faire un petit coup de Trafalgar en le libérant comme s’il ne fait pas partie de cette liste puisque depuis toujours, il fait partie de ces listes de première catégorie, les plus protégés." Donc comme il est en premium, il ne peut pas retourner avec son club. Ce match ne peut donc pas être comptabilisé en moins dans sa sanction ».