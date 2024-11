Snobé par Deschamps, Mbappé s’est fait «retourner le cerveau»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour la deuxième fois consécutive, Kylian Mbappé va manquer le rassemblement de l’équipe de France. Pourtant apte physiquement, le joueur du Real Madrid n’a pas été appelé par Didier Deschamps. Mbappé voulait cependant venir, mais le sélectionneur en a décidé autrement. Il n’empêche que la première idée du Madrilène était visiblement différente.

Jeudi, au moment de dévoiler sa liste pour les prochains matchs de l’équipe de France, Didier Deschamps n’a pas cité le nom de Kylian Mbappé. Une bombe suite à laquelle le sélectionneur des Bleus a expliqué : « Ce que je peux vous dire, deux choses : Mbappé voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte ».

Mbappé recalé par Deschamps

Kylian Mbappé voulait donc semble-t-il venir en équipe de France pour ce rassemblement de novembre. Mais voilà qu’il aurait clairement fallu pousser le joueur du Real Madrid pour qu’il en arrive à cette décision. C’est ce qu’a révélé Bertrand Latour ce dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club.

« Jusqu'au début de semaine, il ne voulait pas venir »

« En septembre, il ne voulait pas venir, il était là mais il était pas là. En octobre, il était à Stockholm alors qu'il n'était pas blessé et en novembre, jusqu'au début de semaine, il ne voulait pas venir. Il s'est laissé convaincre. On lui a un peu retourné le cerveau pour qu'il vienne, et à la fin il n'est pas là », a assuré Bertrand Latour.