La punition est tombée pour Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est capitaine de l'équipe de France depuis mars 2023 et la retraite internationale d'Hugo Lloris. Néanmoins, le buteur du Real Madrid a semblé traîné son spleen lors de sa dernière présence chez les Bleus en septembre et n'est plus revenu depuis. Bixente Lizarazu croit avoir lu en Didier Deschamps la décision de punir Mbappé.

Les internationaux vont débarquer ce lundi à Clairefontaine et monter les fameuses marches du château. Comme ce fut le cas en octobre dernier, Kylian Mbappé ne sera pas de la partie. Cette fois-ci, ce fut une décision de Didier Deschamps comme le sélectionneur l'a déclaré en conférence de presse jeudi dernier. « J’ai eu plusieurs échanges avec lui, j’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. C’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian voulait venir. Ce ne sont pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte. C’est un choix ponctuel ».

«Une sanction par rapport au stage précédent»

Bixente Lizarazu connaît bien Didier Deschamps pour l'avoir côtoyé pendant des années en équipe de France. De son point de vue, qu'il a partagé sur le plateau de Téléfoot dimanche matin, le sélectionneur des Bleus a tout simplement sanctionné Kylian Mbappé.

« Je vais l’interpréter parce que les explications de Didier Deschamps, on n’a pas tout compris. On a juste compris que Mbappé voulait venir. Donc moi je l’interprète comme une sanction, une sanction par rapport au stage précédent, la convocation précédente où il a dit qu’il était blessé et finalement il a joué avec le Real Madrid et après il y a eu l’escapade en Suède. Je pense que c’est une sanction de Didier Deschamps, qui n’a pas apprécié cette séquence. Il voulait lui montrer. Ça ne remet pas tout en question, on ne se prive pas de Mbappé sur une longue durée. Mais à un moment je pense qu’il voulait lui faire passer ce message ».

«C'est peut-être une charge qui est trop lourde et trop forte pour lui»

Le consultant de TF1 est même allé plus loin en remettant en cause le statut de capitaine de Kylian Mbappé à cause de sa fragilité mentale actuellement.

« Est-ce que son statut de capitaine peut-être aujourd'hui remis en cause ? Je vais inverser la question. Est-ce qu'il est dans les bonnes conditions psychologiques pour être capitaine de l'équipe de France ? On parle beaucoup de santé mentale en ce moment, je trouve qu'il n'est pas dans une forme mentale optimale. Dans cette situation là, on ne peut forcément pas être capitaine, parce que c'est être tourné vers les autres, être souverain et serein soi-même et il ne l'est pas du tout. C'est peut-être une charge qui est trop lourde et trop forte pour lui et on peut peut-être y réfléchir ».