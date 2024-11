En plein calvaire, Deschamps se lâche sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps l'assure, Kylian Mbappé voulait venir en équipe de France durant ce mois de novembre. Mais pour une raison qui demeure encore assez obscure, le sélectionneur des Bleus a décidé de se passer des services de son capitaine. Par contre, il concède, aisément, que sa star traverse une passe délicate dans sa carrière.

Kylian Mbappé n’y arrive plus. Face à Osasuna ce samedi, l’international français du Real Madrid est resté encore en retrait, alors que Vinicius Jr et Jude Bellingham ont encore amélioré leur feuille de statistiques.

Mbappé absent, Deschamps maitient le flou

Mbappé ne va même pas pouvoir s’appuyer sur l’équipe de France pour retrouver la confiance puisqu’il ne participera pas à ce rassemblement. Interrogé sur cette absence, Didier Deschamps est resté assez flou («Mbappé voulait venir, c’est ma décision»). Par contre, le sélectionneur des Bleus a accepté de se prononcer sur la forme actuelle de Mbappé.

« Il peut avoir des périodes plus compliquées »

« Quand peut-on espérer revoir Mbappé à son meilleur niveau avec la France ? Le plus tôt possible. Après Kylian c’est Kylian. Même lui, avec tout ce qu’il a pu faire, il peut avoir des périodes plus compliquées, en ayant ces derniers temps une efficacité qui est moins importante, même s’il a marqué beaucoup de buts et il continuera d’en marquer beaucoup » a déclaré Deschamps au cours d’un échange avec des supporters organisé par Téléfoot.