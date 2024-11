Mbappé boycotte Israël ? Son entourage fait une annonce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'absence de Kylian Mbappé pour la Ligue des Nations soulève des interrogations alors que Didier Deschamps est resté évasif sur sa décision. Le clan Mbappé dément de son côté toute réticence à affronter Israël alors que le match prévu jeudi se déroulera dans un contexte géopolitique sensible et devant une affluence réduite.

C’est donc sans Kylian Mbappé, une fois encore, que l’équipe de France va se présenter en Ligue des Nations. Ce jeudi, et contrairement à ce qui était attendu, Didier Deschamps n’a pas prononcé le nom de Kylian Mbappé au moment de dévoiler sa liste. « J’ai eu plusieurs échanges avec lui, j’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. Je pense que c’est mieux comme ça, a fait savoir le sélectionneur face à la presse, refusant d’expliquer clairement cette absence. Je ne vais pas argumenter, je peux vous dire deux choses : Kylian voulait venir et ce n’est pas lié aux problèmes extra-sportifs qui ne rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d’innocence existe. C’est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent. »

Le clan Mbappé balaye une rumeur

Faute de justification claire, plusieurs théories circulent concernant l’absence de Kylian Mbappé. L’une d’elles est balayée par son clan. Rapporté par le JDD, l’entourage de l’international français assure qu’affronter Israël ne lui posait pas de problème personnel, et ce alors qu’il avait déjà manqué la première confrontation entre les deux équipes en octobre. En revanche, d’autres joueurs de Didier Deschamps serait beaucoup moins emballé par l’idée de disputer ce match.

Un match sous haute tension

Le match entre la France et Israël, prévu jeudi 14 novembre dans un Stade de France à l’affluence historiquement basse avec 15 à 20 000 spectateurs attendus, se déroule dans un climat géopolitique extrêmement tendu marqué par les conflits au Proche-Orient.