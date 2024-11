Mbappé en pleine détresse, l’annonce du Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce samedi, le Real Madrid a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant largement lors de la réception d’Osasuna (4-0). Si Vinicius Jr a inscrit un triplé, Kylian Mbappé quant à lui n’a pas marqué, et a même semblé emprunté et loin de son meilleur niveau. Un souci qui pourrait être psychologique, la Casa Blanca assurant qu’il n’est pas au mieux moralement.

Après deux défaites consécutives contre le FC Barcelone (0-4) et l’AC Milan (1-3), le Real Madrid s’est donné un peu d’air ce samedi avec sa large victoire face à Osasuna (4-0). Une rencontre marquée par le triplé de Vinicius Jr, alors que Kylian Mbappé est encore et toujours en difficulté.

Le calvaire continue pour Mbappé

L’attaquant âgé de 25 ans n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 19 octobre dernier, contre le Celta Vigo (1-2). Mais contre Osasuna, il a surtout paru emprunté et encore loin de son meilleur niveau. Alors qu’il est cité dans une enquête pour viol et que Didier Deschamps ne l’a pas convoqué pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, le problème de Kylian Mbappé est peut-être dans sa tête.

Mbappé touché moralement ?

C’est en tout cas ce que laisse entendre le Real Madrid. D’après les informations de L'Équipe, en interne, on assure que Kylian Mbappé n’est pas au mieux moralement. Il peut en tout cas compter sur le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur, Luka Modric et Carlo Ancelotti lui ayant tous les deux apporté leur soutien à l’issue de la rencontre.