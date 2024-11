Vinicius Jr : «Un petit détail», le Real Madrid se fiche du Ballon d’Or !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il était annoncé comme le grand favori, Vinicius Jr a finalement vu Rodri remporter le Ballon d’Or 2024. L’international brésilien a répondu ce samedi en inscrivant un triplé lors de la victoire du Real Madrid face à Osasuna (4-0), mais Carlo Ancelotti assure que cela n’est qu’un détail et qu’il n’a pas été affecté par cette désillusion.

« J’en ferai dix fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts. » Deuxième et devancé par Rodri au classement du Ballon d’Or 2024, Vinicius Jr avait prévenu. L’attaquant du Real Madrid avait annoncé qu’il reviendrait plus fort et l’a montré ce samedi à l’occasion de la réception d’Osasuna (4-0).

Vinicius Jr répond par un triplé contre Osasuna

Après avoir enchaîné deux défaites consécutives, contre le FC Barcelone (0-4) et l’AC Milan (1-3), le Real Madrid a retrouvé la victoire ce samedi, emmené par un grand Vinicius Jr. L’international brésilien a inscrit un triplé pour permettre aux Merengue de s’imposer.

« Le Ballon d'Or est un petit détail, cela ne l'a pas affecté »

Une prestation saluée par Carlo Ancelotti en conférence de presse, revenant notamment sur l’épisode du Ballon d’Or : « Pour nous, c'est lui qui fait la différence. Le Ballon d'Or est un petit détail, cela ne l'a pas affecté par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid.