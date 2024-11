Terrible nouvelle au Real Madrid !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid a perdu beaucoup de ses soldats ce samedi. Lors de la rencontre face à Osasuna, Eder Militao, Lucas Vazquez et Rodrygo sont sortis sur blessure. Le premier cité semble le plus gravement touché. Selon les premiers échos, le verdict est terrible pour l'international brésilien. Sa saison serait d'ores et déjà terminée.

Le Real Madrid s’est bien repris. Battu par le Milan AC en Ligue des champions mardi soir, le club espagnol n’a fait qu’une bouchée d’Osasuna ce samedi (4-0). Mais après le coup de sifflet final, Carlo Ancelotti était particulièrement inquiet. Eder Militao, Lucas Vazquez et Rodrygo sont sortis sur blessure et le coach du Real Madrid ne cachait pas ses craintes.

Le coup de gueule d'Ancelotti

« Trois en première mi-temps, c'est assez rare. Les exigences de ce calendrier ne permettent pas aux joueurs de se reposer suffisamment, ils arrivent avec moins de repos pour les matchs. C'est un problème général, pas seulement pour nous » a confié le coach du Real Madrid.

Le verdict est tombé pour Militao

Cet enchaînement de matchs a, en tout cas, eu raison d’Eder Militao. Déjà gravement blessé en août 2023, le Brésilien souffrirait d'une rupture complète du ligament croisé antérieur de la jambe droite. Selon les informations d’El Chiringuito, son absence est estimée à 9-10 mois. Autant dire que sa saison est déjà terminée.