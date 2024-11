Coup dur au Real Madrid, un Français appelé à la rescousse ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté en ce moment en termes de résultats, le Real Madrid s'est incliné face à l'AC Milan en Ligue des champions mardi. Le club espagnol a en plus vu Aurélien Tchouaméni se blesser à la suite d'un choc avec Alvaro Morata et il sera absent pendant plusieurs semaines. Carlo Ancelotti a donc pensé à une alternative pour le milieu de terrain et c'est un autre Français qui pourrait décrocher un nouveau rôle.

Depuis le début de la saison, Carlo Ancelotti a du pain sur la planche avec son effectif pour retrouver une efficacité qui lui permettrait de dominer comme la saison précédente. En devant jouer avec les blessures des uns et des autres, l'entraîneur italien doit faire des choix pour s'adapter au mieux. Avec l'absence d'Aurélien Tchouaméni, il doit donc trouver une solution au milieu de terrain. A l'entraînement, une option incluant Ferland Mendy a été étudiée.

Mendy testé comme milieu défensif

D'après les informations rapportées par Marca, Carlo Ancelotti a fait travailler ses hommes avec Ferland Mendy au poste de milieu défensif à l'entraînement à Valdebebas. L'arrière gauche de formation est un homme de confiance aux yeux de l'Italien puisqu'il est titularisé à quasiment chaque match depuis le début de la saison.

Ancelotti cherche des solutions

Un peu lâché en Liga, le Real Madrid espère trouver un nouveau souffle en ce moment malgré les difficultés. Marca indique que ces premiers tests n'ont pas forcément été très concluants, raison pour laquelle Ferland Mendy n'apparaît pas dans le onze de départ pour affronter Osasuna ce samedi.